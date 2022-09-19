Hayat kalitesini yükselten önemli tavsiyeler

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 14:21 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 15:41
1. Pazartesi akşamı egzersiz yapın
Pazartesi sendromuna en iyi gelen şey şüphesiz hem zihninizi hem de bedenizi rahatlatacak bir egzersiz.
2. İşe meyve götürün
Öğle yemeğinden mesai bitimine kadar mutlaka acıkacaksınız. Sağlıksız atıştırmalıklar yerine evden getirdiğiniz meyveyi yiyin.
3. Satın almadan önce 72 saat bekleyin
Bir şey hoşunuza gitti ama alıp almama konusunda emin değilsiniz. 72 saat karar vermek için iyi bir süre.
4. Ses kaydı yolla
Mesaj yazmak yerine ses kaydı yollamayı deneyin. Daha kişişel ve samimi olacaktır.
5. Bıçaklarınızı bileyin
Bıçaklarınızı keskinleştirmek gibi basit bir işlem hayatınızı düşündüğünüzden daha fazla kolaylaştırabilir.
6. Işık ayarını yapın
Evinizdeki ışıkların rengini ve sayısını gözden geçirin. Işıkların enerjiniz üzerinde büyük bir etkisi var.
7. Çizimleri göz önünde tutun
Eğer çocuğunuz varsa çizdikleri resimleri saklayın, en güzellerini de çerçeveletin.
8. Her gün 10 dakika
Yapmaktan gerçekten zevk aldığınız bir şeye günde 10 dakika ayırın. Bu kısa süre bile iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
9. Anahtarlarını aynı yere koyun
Her gün aynı şeyleri yapmak kimi zaman sizi daha güvenli hissettirebilir.
10. Kendi şakalarınıza gülün
Esprilerinizle hep başkalarını güldürmek zorunda değilsiniz, bazen yalnızca kendiniz için şaka yapın.
11. Merdivenleri tercih edin.
Evet çok klişe gelebilir ama asansör yerine merdivenleri tercih etmek size çok iyi gelecek.
12. Treni kaçırmaktan korkmayın
Bineceğiniz ulaşım aracını kaçırmaktan korkmayın, kaybettiğiniz fırsatlar, yeni bir fırsatın doğmasına sebep olabilir.
13. Et tüketimine dikkat
Sağlığınız için kırmızı eti haftada maksimum bir kere yemeye çalışın.
14. Telefonu bırakın
Yürüyüşe çıkarken ve bir işinizi halletmek için dışarı çıktığınızda yanınıza telefon almayın.
15. Esnemek şart
Sabahları uyandığınız gibi esneme hareketleri yapın, mümkünse akşam da yapın.
16. Soru sorun ve cevapları dinleyin
Sorgulamayı kendinize görev haline getirin ama sırf sormak için sormayın. Verilen cevapları önemseyin.
17. Doğayla bütünleşin
Hava soğuk bile olsa ayakkabılarınızı çıkarın ve doğayı hissedin.
18. Telefonu uzaklaştırın
Telefonunuzu uyuduğunuz odadan uzak tutun ve alarm kurabileceğiniz saatlerden alın.
19. Bitki satın alın
Çevrenizi bitkilerle donatın. İyi bakamayacağınızı düşünüyorsanız sahtesini alın!
20. Önce eskileri değerlendirin
Ayakkabılarınız mı eskidi? Yenisini almak yerine tamir ettirmeyi veya yeni bağcıklarla kullanmayı deneyin.
21. Beğendiyseniz yedekleyin
Eğer çok hoşunuza giden ve giyeceğinize emin olduğunuz bir kıyafet varsa, üç tane alın.
22. Teşekkürü atlamayın
Hoş bir hareket veya iyilik karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmeyin, gerekirse mesaj atın.
23. Kulaklıklarınızı çıkarın
Yürürken kulaklıklarınızı çıkarın ve dünyayı dinleyin.
24. Kıyafetlerinizi tamir etmeyi öğrenin
Acil durumlar için basit tamir yöntemlerini öğrenin.
25. Arkadaşınızı arayın
Durup dururken bir arkadaşınızı arayın. Hiç görüşmediğiniz veya her gün konuştuğunuz biri bile olabilir.