Hayat kalitesini yükselten önemli tavsiyeler

1. Pazartesi akşamı egzersiz yapın

Pazartesi sendromuna en iyi gelen şey şüphesiz hem zihninizi hem de bedenizi rahatlatacak bir egzersiz.

2. İşe meyve götürün

Öğle yemeğinden mesai bitimine kadar mutlaka acıkacaksınız. Sağlıksız atıştırmalıklar yerine evden getirdiğiniz meyveyi yiyin.





3. Satın almadan önce 72 saat bekleyin

Bir şey hoşunuza gitti ama alıp almama konusunda emin değilsiniz. 72 saat karar vermek için iyi bir süre.