Hayatınızı olduğu gibi sevebilmek için yapabileceğiniz 5 şey

4- KENDİNİZLE BARIŞIN

Mükemmelliyetçi olmak çoğu zaman iyi bir karakter özelliği gibi görünse de aslında yorucu olabilir. Çünkü sürekli daha iyiye odaklanmak anı kaçırmanıza neden olur.



Yani "En iyi olacağım" demek yerine; kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek daha ileriye gitmeye odaklanın. Böylece mükemmelliyetçiliğin yükünü omuzlarınızda taşımak zorunda kalmayacaksınız.