Hepsi birbirinden güzel: Babalar Günü hediyesi için fikirler
Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan Babalar Günü yaklaşırken hediye arayışları başladı. Evlatlarını yetiştirirken fedakarlık gösteren babaların günü olan bu günde "Babama ne hediye alsam?" diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte babanıza alabileceğiniz hediyeler...
KISA BİR TATİL
Babanız seyahat etmeyi seviyorsa onun ilgisini çeken bir rota için tatil planlayabilirsiniz. Babanıza bambaşka bir yerde geçireceği hafta sonu tatili hediye etmek onu mutlu edebilir.