Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri

Sağlık açısından sayısız faydaları nedeniyle günlük 1,5 ila 2 kase meyve tüketmek şiddetle tavsiye edilir. Meyveler kilo yönetimine yardımcı olur, yaşlanmayı tersine çevirir, bağışıklığı güçlendirir, sindirimi iyileştirir, parlak bir cildi destekler ve nemlendirmeyi destekler. Zengin besin içerikleri temel vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif sunar.

Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri - 1

Meyveler doğanın tatlısıdır. Sadece tatlı ve ferahlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli faydalar sunarlar. Sağlık uzmanları günlük 1,5 ila 2 kase meyve tüketilmesini öneriyor. Elmadan üzümlere kadar çeşitli meyveler, temel vitaminler, mineraller ve lif sağlayarak onları besleyici bir tatlı seçeneği haline getiriyor. Bu doğal besinler, genel sağlık ve zindeliğe katkıda bulunan faydalı bileşikler içerir.

İşte her gün bir kase meyve yemenin bazı basit faydaları:


N-LIFE HABERLERİ

Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri - 2

KİLO KAYBI

Araştırmalar, meyvenin kilo yönetimindeki rolünü destekliyor. Nutrients tarafından Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan ve 26.000'den fazla yetişkinin katıldığı bir araştırma, artan meyve ve sebze tüketiminin daha düşük vücut yağ seviyeleriyle ilişkili olduğunu ortaya koydu.

2019'da yapılan sistematik bir inceleme, meyvelerin obeziteyi önlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü. Her gün bir kase meyve yemek kilo kaybını destekleyebilir çünkü çoğu nispeten düşük kalorili ve yüksek liflidir, bu da daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olacağı anlamına gelir.Ahududu, böğürtlen ve nar gibi yüksek lifli, düşük şekerli meyveleri deneyin.


Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri - 3

YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRİR

Çeşitli renkli meyveler yemek, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya ve sizi genç tutan iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar sağlar. Bu bileşikler hem meyvelerin canlı renklerinden hem de sağlığı geliştirici özelliklerinden sorumludur. Meyveler, iltihabı azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle en iyi tavsiyemizdir. Portakal gibi turunçgiller de faydalıdır.


Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri - 4

BAĞIŞIKLIĞI GÜLENDİRİR

Bir kase meyvenin düzenli tüketimi, zengin besin içeriği sayesinde çeşitli kronik rahatsızlıklara karşı korunmaya yardımcı olur.

Meyve, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için vücutta birlikte çalışan vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve fitonutrientlerle doludur. Her gün meyve yemek, vücudunuza bu besinlerin koruyucu etkilerini sağlar, bu da kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilir, kan basıncını düşürebilir ve hatta bazı kanser türlerini önleyebilir.

SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Meyveler, sindirim işlevini destekleyen ve yararlı bağırsak bakterilerini destekleyen lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını korumada önemli bir rol oynar.

Meyve, sağlıklı bir bağırsak korumamıza yardımcı olan ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önleyen harika bir diyet lifi kaynağıdır.

Meyvedeki lif ayrıca daha uzun süre tok hissetmemize yardımcı olur, sindirimi daha verimli hale getirir ve bağırsaklarımızdaki iyi bakterilere katkıda bulunur, bu da düzgün sindirim için gereklidir. Meyve tüketiminden dolayı sindirim rahatsızlığı yaşayanlar için, pişirme lifi parçalayarak onları daha sindirilebilir hale getirebilir.

Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri - 5

PARLAK BİR CİLT

Düzenli meyve tüketimi antioksidan içeriği sayesinde cilt sağlığına katkıda bulunur. Meyve, iltihabı azaltarak ve serbest radikallere karşı koruma sağlayarak cilt hücrelerindeki hasarı geciktirmeye yardımcı olabilen güçlü antioksidanlarla doludur. Serbest radikaller vücuttaki kolajeni parçalayarak yaşlanan cildin görünümünü hızlandırabilir, bu da kırışıklıklara ve düzensiz, donuk bir cilt tonuna yol açabilir.


Her gün 1 kase meyve yiyince neler olur? Düzenli tüketmenin az bilinen etkileri - 6

SU İHTİYACINI KARŞILAR

Birçok meyve yüksek su içeriğine sahiptir ve geleneksel içecek tüketiminin yanı sıra günlük hidrasyon ihtiyaçlarına katkıda bulunur. Birçok meyve, hidrasyona yardımcı olabilecek büyük miktarda su içerir.

Karpuz, lif, vitamin ve minerallere ek olarak yaklaşık 1/2 su bardağı su içeren 1 kase porsiyonuyla en fazla nemlendiren meyvelerden biridir. Çilek ve kavun da su içeriği açısından çok geride kalmaz.

Uygun hidrasyon sayısız sağlık faydası sağlar. Sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda eklemleri yastıklamaya, hücrelere besin taşımaya ve kan basıncımızı ve kalp atış hızımızı normalleştirmeye yardımcı olur.

DAHA FAZLA GÖSTER