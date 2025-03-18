Hint yağını her gün kullanmak için 6 neden: Bu faydaları çok az biliniyor

CİLDİ İYİLEŞTİRİR

Yağın antimikrobiyal, antiviral ve yara iyileştirici özellikleri çeşitli terapötik uygulamalarına katkıda bulunur.

Araştırmalar hint yağının akne izlerini, ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir, ancak bu etkileri tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Yağ, nemlendirici olarak bağımsız olarak kullanılabilir, ancak yoğun kıvamı nedeniyle badem, hindistan cevizi veya jojoba yağı gibi taşıyıcı yağlarla seyreltilmesi gerekebilir. Yağın iltihap giderici özellikleri artrit hastalarına fayda sağlayabilir.

Çalışmalar, hint yağı kapsülleri alan veya etkilenen eklemlere topikal olarak uygulayan katılımcılarda önemli ağrı azalması olduğunu göstermiştir.





