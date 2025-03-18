Hint yağını her gün kullanmak için 6 neden: Bu faydaları çok az biliniyor
Hint yağı, çok sayıda sağlık ve kozmetik faydası sunar. Kabızlığı gidermek, cildi nemlendirmek, yaraları iyileştirmek ve iltihap giderici etkiler sağlamak için etkilidir. Peki, her gün hint yağı kullanınca ne olur?
Hint fasulyesi bitkisinden tohumların soğuk preslenmesiyle elde edilen hint yağı, binlerce yıldır doğal bir çare olarak kullanılmıştır ve günümüzde de çeşitli sağlık ve kozmetik faydaları sunmaya devam etmektedir. Yağın çok yönlülüğü oral tüketimden topikal uygulamaya kadar uzanır. Eski Mısırlılar hint yağını kuru gözler ve kabızlık için kullanırken, artrit ağrısı ve cilt rahatsızlıkları için temel bir madde olmuştur.
KABIZLIĞI GİDERİR
Bir müshil olarak hint yağı, dışkıyı bağırsaklardan itmek için kas kasılmalarını artırarak çalışır. Genellikle tüketildikten altı ila 12 saat içinde bağırsak hareketleri üretir ve daha yumuşak dışkı oluştururken zorlanmayı azaltmaya yardımcı olur.