Histrionik kişilik bozukluğunun 8 belirtisi: İlgi bağımlılığı ilk sinyal mi?
Hiç her durumda dramatik davranan ve ilgi odağı olmadan rahat edemeyen birini tanıdınız mı? Belki size de zaman zaman böyle olduğunuz söylendi ya da bu davranışları bir arkadaşınızda veya aile üyenizde fark ettiniz. Uzmanlar, buna benzer semptomların histrionik kişilik bozukluğunun habercisi olabileceğini belirterek uyarıyor.
HPD NEDİR?
HPD (Histrionic personality disorder), yoğun duygusallık ve ilgi odağı olma arzusuyla karakterize edilen bir ruh sağlığı bozukluğudur. Terapist Stephanie Lewis'e göre, HPD'li bireyler dikkat merkezinde olmadıklarında rahatsız hissedebilirler. Ayrıca genellikle dışa dönük, cilveli ve benmerkezci yapıları vardır.