Histrionik kişilik bozukluğunun 8 belirtisi: İlgi bağımlılığı ilk sinyal mi?

NEDENLER VE RİSK FAKTÖRLERİ

HPD'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik, çocukluk deneyimleri ve çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:





Çocuklukta ihmal edilmek

Cinsel istismara maruz kalmak

Ailede kişilik bozukluğu öyküsü

Nörolojik travmalar (beyin hasarı, epilepsi, MS vb.)

HPD sadece bireyi değil, çevresindekileri de etkiler. Bu bozukluğun ilişkilerde sorunlara yol açabileceğini belirten psikolog Stephanie Lewis, kişinin sürekli ilgi aramasının, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde istikrarsızlık yaratabileceğini ifade etti.

HPD’li kişilerin sıklıkla öz saygı sorunlarıyla mücadele ettiği de görülür. Dış onaya fazlasıyla bağlı olmaları, öz imajlarını kırılgan hale getirir. Özellikle romantik ilişkilerde bu durum, güven ve bağlılık kurmayı zorlaştırabilir.



