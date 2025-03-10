Hollywood yıldızları arasında da popüler: Stiletto botoks nedir?
Son yıllarda popüler bir güzellik akımı olan stiletto botoks yöntemi, daha çok topuk kısmına uygulanıyor. Bu yöntemle kasların belirli ölçüde felç olması sağlanarak, olası ağrıların azalması hedefleniyor.
Özellikle topuklu ayakkabıdan vazgeçemeyenlerin tercih ettiği stiletto botoksun, Hollywood yıldızları arasında da yaygın olduğu biliniyor.
Dr. Stephen Humble, botoksun ilk ortaya çıktığı yıllarda terlemeyi önlemek amacıyla uygulandığını ancak günümüzde genellikle yaşlanma belirtilerini en aza indirmek amacıyla talep gördüğünün altını çizdi.