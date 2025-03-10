Hollywood yıldızları arasında da popüler: Stiletto botoks nedir?

Son yıllarda popüler bir güzellik akımı olan stiletto botoks yöntemi, daha çok topuk kısmına uygulanıyor. Bu yöntemle kasların belirli ölçüde felç olması sağlanarak, olası ağrıların azalması hedefleniyor.

Hollywood yıldızları arasında da popüler: Stiletto botoks nedir? - 1

Özellikle topuklu ayakkabıdan vazgeçemeyenlerin tercih ettiği stiletto botoksun, Hollywood yıldızları arasında da yaygın olduğu biliniyor.

Dr. Stephen Humble, botoksun ilk ortaya çıktığı yıllarda terlemeyi önlemek amacıyla uygulandığını ancak günümüzde genellikle yaşlanma belirtilerini en aza indirmek amacıyla talep gördüğünün altını çizdi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızları arasında da popüler: Stiletto botoks nedir? - 2

Stiletto botoksta, ayak parmaklarının altına dermal dolgu maddeleri enjekte ediliyor. Bu teknik, ayağın alt kısmına ekstra bir yastık ekleyerek, topuklu ayakkabıların sebep olduğu baskı ve acıyı hafifletiyor. 

Hollywood yıldızları arasında da popüler: Stiletto botoks nedir? - 3

Doğum sonrası ayak yapısında değişiklikler yaşayan kadınların da tercih ettiği stiletto botoks yöntemi, enfeksiyon ve morarma gibi bazı riskler de taşıyor. 

Modern dünyada daha çok estetik kaygılar nedeniyle başvurulan botoksun ayaklara da uygulanması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, bunun güzellik sektörünün dayattığı bir çılgınlık olduğunu savunurken kimileri ise konforlu buldu.

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