Hollywood yıldızları arasında da popüler: Stiletto botoks nedir?

Doğum sonrası ayak yapısında değişiklikler yaşayan kadınların da tercih ettiği stiletto botoks yöntemi, enfeksiyon ve morarma gibi bazı riskler de taşıyor.

Modern dünyada daha çok estetik kaygılar nedeniyle başvurulan botoksun ayaklara da uygulanması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bazı kullanıcılar, bunun güzellik sektörünün dayattığı bir çılgınlık olduğunu savunurken kimileri ise konforlu buldu.