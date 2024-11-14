Hopalı balıkçılar denizde yakaladı! Hemen ormanlık alana bırakıldı

''DENİZDE KARACA TUTTUK''

Karacayı kurtaran balıkçılardan Bora Mutlu, olay anını şöyle anlattı:

"Sahilde oturuyorduk, bir anda denizde yüzen bir karaca gördük. Hemen tekneyi indirip yanına gittik. Çok hızlı yüzüyordu ama yorulmuştu. Tekneye aldık ve kıyıya çıkardık. Oldukça korkmuştu, sakinleşmesi için biraz sevdik. Sonra da doğal ortamına bıraktık. İlginç bir anı oldu. Denizde palamut, istavrit beklerken bu sefer karaca tuttuk" dedi.

Diğer bir balıkçı Yavuz Selim Çapkınoğlu da, "Palamut beklerken karacayı fark ettik. Hemen teknelere koştuk, arkadaşlarla birlikte karacayı tekneye aldık ve daha sonra dağlık alana bıraktık. Bu hayvanlara zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen akıntıya kapılarak denize düşüyorlar, çıkma şansları olmuyor" diye konuştu.