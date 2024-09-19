İdam mahkumlarının son istekleri: Tek bir zeytin istedi, sebebi ise herkesi şaşırttı!
Ölüm cezasına çarptırılan mahkumlara genellikle son bir söz, son bir yemek, telefon görüşmesi veya aileleriyle zaman geçirme gibi fırsatlar verilir. Bazı idam mahkumlarının ise son istekleri, sıradışı taleplerle dolu. İşte idam edilmeden önce şaşırtıcı isteklerde bulunan bazı mahkumlar...
JAMES EDWARD SMITH
7 Mart 1983'te Union Hayat Sigortası Şirketi'ni soymaya çalışırken Larry Don Rohus'u öldüren James Edward Smith, ölüm cezasına çarptırıldı.
Annesi Alexine Hamilton, oğlunun kara büyü ve voodooizm nedeniyle beyninin yıkandığını iddia etti.