İdam mahkumlarının son istekleri: Tek bir zeytin istedi, sebebi ise herkesi şaşırttı!

RONNIE LEE GARDNER

Ronnie Lee Gardner, 9 Ekim 1984’te bir barı soymaya çalışırken barmen Melvyn John Otterstrom’u vurdu. Cinayetle suçlanan Gardner, yargılandığı gün adliyeye bir silah sokarak avukatını öldürdü.

Son yemeği olarak hükümlü biftek, ıstakoz kuyrukları, elmalı turta, vanilyalı dondurma ve 7-Up istedi. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, yemek yerken Yüzüklerin Efendisi film üçlemesini izleme isteğinin yerine getirilmesiydi.