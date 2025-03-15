İlçenin tek teneke ustası: Bir metrekarelik dükkanda ekmeğini çıkarıyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve ilçenin tek teneke ustası olan İbrahim Çatuk (52), bir metrekarelik dükkanında hem ekmeğini çıkarıyor hem de yıllardır mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
52 yaşındaki İbrahim Çatuk, Hıdırbaba Mahallesi'nde, bir metrekarelik dükkanında kaybolmaya yüz tutmuş tenekecilik mesleğini sürdürüyor. Mesleğe babasının yanında 11 yaşında çırak olarak başlayan ve ikinci nesil olarak devam ettiren Çatuk, atölyesinde teneke malzemeyi; kova, huni, baca borusu gibi gereçlere dönüştürüyor.