İlçenin tek teneke ustası: Bir metrekarelik dükkanda ekmeğini çıkarıyor

''ŞÜKREDİYORUZ HALİMİZE''

Kendisi gibi vatandaşın isteklerine yönelik üretim veya tamirat yapan usta sayısının çok az olduğunu belirten Çatuk, şu ifadeleri kullandı:

"İlkokuldan bu yana bu işi yapıyorum. Şu anda 52 yaşındayım. Kendimiz üretiyoruz bunları. El sanatı bu. Üretimi evde yapıyorum ama satışları bu 1 metrekarelik dükkanımda yapıyorum. Aynı zamanda burada küçük tamiratları yapıyorum. Üretimi zaten burada yapamam bu dükkana makine sığmaz. Çorbayı kaynatınca şükrediyoruz halimize.

Süzme tenekesi, baca boru uçları gibi ürünleri yapıyorum aynı zamanda gelen talebe göre de üretim yapıyorum. Bu benim baba mesleği zaten. İkinci nesil olarak bu işi devam ettiriyorum. Bu teneke ustalığı el mahareti ister. Tarihi bir meslek. İlçenin tek teneke ustasıyım. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getiriyoruz. Zaten çırak bulamıyoruz, yetiştirecek adam yok. Biz de burada ufak tefek işlerle talepleri yerine getiriyoruz. Dükkanımız küçük tabi ama bana yetiyor. Zaten mezara nasıl sığıyorsak buraya da sığarız.''