İlişkilerde giderek büyüyen tehlike: Phubbing

EN YAKINIMIZDAKİLERİ 'PHUB'LIYORUZ'

Independent'in haberine göre, Phubbing Psikolojisi (The Psychology Of Phubbing) kitabının yazarı Yeslam El-Saggaf'ın yürüttüğü araştırma, insanların bu davranışı en çok da en yakınındaki kişilere yönelttiğini gösteriyor.

Avustralya'daki Charles Sturt Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojisi Doçenti olan El-Saggaf'a göre phubbing davranışından en çok eşler etkileniyor. Bunu en yakın arkadaşlar, kardeşler, çocuklar ve ebeveynler izliyor.

Akademisyenin yürüttüğü deneylerde her phubbing davranışında çevredekilere farklı ve zararlı mesajlar verildiği ortaya çıkmıştı.

Ebeveynler bu davranışla çocuklarına onlarla ilgilenmediği mesajını verirken, çocuklar üzerinde bağlanma eksikliği ve reddedilme hissi uyandırıyor.

Eşler arasında ise çatışmaların artmasına ve bu davranışa maruz kalan tarafın dışlanmış, bir kenara itilmiş gibi hissetmesine neden oluyor. Bazı durumlarda eşler, aldatıldıkları düşüncesine kapılıp kıskançlık da yapabiliyor.