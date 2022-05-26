İlk trans Barbie bebek üretildi

Barbie bebeklerin üreticisi Mattel, bir ilke imza attı. Firma, oyuncu Laverne Cox’tan ilhamla ilk trans Barbie bebeği üretti. Yeni Barbie oyuncağının tasarımı için ilham veren Cox, People dergisine verdiği röportajda, “İnanamıyorum. Kıyafetine bayıldım. Onun hayata geçmesiyle ilgili beni en çok heyecanlandıran şey, trans gençlerin onu görebilmeleri, belki de onu satın alabilmeleri, onunla oynayabilmeleri ve ilk kez bir trans bireye benzeyen bir Barbie'nin Mattel tarafından üretildiğini bilmeleri” dedi.