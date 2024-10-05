İngiliz bilim insanları açıkladı: Erkekler mastürbasyon sonrası bunalıma giriyorlar

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, erkeklerin 3'te 2'si mastürbasyon yaptıktan sonra depresyona giriyor.

İngiliz bilim insanları açıkladı: Erkekler mastürbasyon sonrası bunalıma giriyorlar - 1

Cinsel eylem ve birliktelik sonrası gelişen huzursuzluğu ifade eden postkoital disforinin, kadınlarda erkeklere göre daha az oranda görüldüğü saptandı. 156 kişinin katıldığı araştırmada, erkeklerin 3'te 2'sine kaygı şeklinde de ortaya çıkabilen postkoital disfori teşhisi konuldu. Kadınlar ise bu hissi mastürbasyon sonrası değil, gerçek bir cinsel birliktelik sonrası yaşadıklarını ifade ettiler.

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İngiliz bilim insanları açıkladı: Erkekler mastürbasyon sonrası bunalıma giriyorlar - 2

Bulguları Sex & Marital Therapy Dergisi'nde yayımlayan araştırmacılar, mastürbasyonun suçluluk ve utanç gibi duygularla bağlantılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler.

İngiliz bilim insanları açıkladı: Erkekler mastürbasyon sonrası bunalıma giriyorlar - 3

Ses getiren çalışmaya göre erkeklerin aşırı mastürbasyon yapması, gerçek bir cinsel ilişkideki performanslarını da zamanla olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle pornografi kullanımı, erkeklerde hem ruhsal hem de fiziksel olarak duyarsızlaşmaya yol açarak ereksiyon olma ve sertleşme sorunlarını beraberinde getirebilir.

Her iki cinsiyet için de aşırı mastürbasyon yapmak, depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarının belirtisi olabilir. Kişilerin bunu bir kaçış yolu olarak görüyor olması muhtemeldir.

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