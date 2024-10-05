İngiliz bilim insanları açıkladı: Erkekler mastürbasyon sonrası bunalıma giriyorlar

Ses getiren çalışmaya göre erkeklerin aşırı mastürbasyon yapması, gerçek bir cinsel ilişkideki performanslarını da zamanla olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle pornografi kullanımı, erkeklerde hem ruhsal hem de fiziksel olarak duyarsızlaşmaya yol açarak ereksiyon olma ve sertleşme sorunlarını beraberinde getirebilir.

Her iki cinsiyet için de aşırı mastürbasyon yapmak, depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarının belirtisi olabilir. Kişilerin bunu bir kaçış yolu olarak görüyor olması muhtemeldir.