İngiliz bilim insanları açıkladı: Erkekler mastürbasyon sonrası bunalıma giriyorlar
İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, erkeklerin 3'te 2'si mastürbasyon yaptıktan sonra depresyona giriyor.
Cinsel eylem ve birliktelik sonrası gelişen huzursuzluğu ifade eden postkoital disforinin, kadınlarda erkeklere göre daha az oranda görüldüğü saptandı. 156 kişinin katıldığı araştırmada, erkeklerin 3'te 2'sine kaygı şeklinde de ortaya çıkabilen postkoital disfori teşhisi konuldu. Kadınlar ise bu hissi mastürbasyon sonrası değil, gerçek bir cinsel birliktelik sonrası yaşadıklarını ifade ettiler.