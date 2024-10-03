İngiltere'de ameliyat skandalı: Neşter bulamadı, İsviçre çakısı kullandı!
İngiltere'de bir cerrahın, ameliyat sırasında steril neşter bulamayıp hastanın göğsünü açmak için İsviçre çakısı kullandığı ortaya çıktı. Meslektaşlarının durumu "şüpheli" bulduğu bildirilirken, aynı cerrahın son iki ayda gerçekleştirdiği düşük riskli üç ameliyat sonrası hastaların öldüğü öğrenildi.
İngiltere'de bir cerrah, ameliyat sırasında steril bir neşter bulamadığını iddia ederek hastanın göğsünü açmak için İsviçre çakısı kullandı.