İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı

İngiltere'nin geleneksel peynir yuvarlama yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Dik yamaçtan aşağı doğru koşup yuvarlanarak 3 kiloluk peynir tekerleğini kovalayan onlarca kişi, birinci olmak için yaralanma pahasına mücadele etti.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 1

İngiltere'de ektrem spor etkinliklerinden dev peynir yuvarlama yarışı yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 2

Dün, onlarca yarışçının, İngiltere'nin güneybatısındaki Gloucester yakınlarındaki Cooper's yamacında 3 kiloluk Double Gloucester peynir tekerleğini kovalamasını izlemek için yüzlerce seyirci toplandı.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 3

Etkinlikte, hızla yamaçtan aşağı yuvarlanan peynirin arkasında bitiş noktasına ulaşan ilk yarışçı, onu elinde tutarak yarışı kazanmış oluyor.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 4

Peynir yuvarlama yarışı, 1826'dan beri Londra'nın yaklaşık 160 kilometre batısındaki Cooper's Hill'de düzenleniyor. Ancak peynir yuvarlama sporunun çok daha eskilere dayandığına inanılıyor.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 5

Zorlu ve bol taklalı kovalamacada çok az yarışmacı 180 metrelik tepeden aşağı inerken ayakta kalmayı başardı.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 6

Tehlikeli yarışta bu yıl, yarışı parkurda topallayarak bitiren birçok yarışmacıya yardım edilmesi gerekti. Aralarından bazıları yaralandı.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 7

19 yaşındaki Kanadalı Delaney Irving, yarış sonunda kısa bir süre baygın kalmasına rağmen kadınlar yarışını kazandı.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 8

Irving, "Başımı vurduğumu hatırlıyorum ve şimdi peynir bende" diye konuştu.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 9

Erkekler yarışının kazananı da 28 yaşındaki İngiliz Matt Crolla oldu. Yarışa nasıl hazırlandığı sorulan Crolla, "Buna çalışabileceğinizi sanmıyorum. Bu sadece bir aptallık" diye yanıt verdi.

İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 10
İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 11
İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı - 12
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