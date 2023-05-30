İngiltere'de kıran kırana geleneksel peynir yuvarlama yarışı

İngiltere'de ektrem spor etkinliklerinden dev peynir yuvarlama yarışı yapıldı.
Dün, onlarca yarışçının, İngiltere'nin güneybatısındaki Gloucester yakınlarındaki Cooper's yamacında 3 kiloluk Double Gloucester peynir tekerleğini kovalamasını izlemek için yüzlerce seyirci toplandı.
Etkinlikte, hızla yamaçtan aşağı yuvarlanan peynirin arkasında bitiş noktasına ulaşan ilk yarışçı, onu elinde tutarak yarışı kazanmış oluyor.
Peynir yuvarlama yarışı, 1826'dan beri Londra'nın yaklaşık 160 kilometre batısındaki Cooper's Hill'de düzenleniyor. Ancak peynir yuvarlama sporunun çok daha eskilere dayandığına inanılıyor.
Zorlu ve bol taklalı kovalamacada çok az yarışmacı 180 metrelik tepeden aşağı inerken ayakta kalmayı başardı.
Tehlikeli yarışta bu yıl, yarışı parkurda topallayarak bitiren birçok yarışmacıya yardım edilmesi gerekti. Aralarından bazıları yaralandı.
19 yaşındaki Kanadalı Delaney Irving, yarış sonunda kısa bir süre baygın kalmasına rağmen kadınlar yarışını kazandı.
Irving, "Başımı vurduğumu hatırlıyorum ve şimdi peynir bende" diye konuştu.
Erkekler yarışının kazananı da 28 yaşındaki İngiliz Matt Crolla oldu. Yarışa nasıl hazırlandığı sorulan Crolla, "Buna çalışabileceğinizi sanmıyorum. Bu sadece bir aptallık" diye yanıt verdi.