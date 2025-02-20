İnsan mıknatısı olmanın sırrı: 7 güçlü yol güven ve pozitiflik aşılıyor

5- DOLAYLI İLTİFATLARLA İNCELİĞİ ÖVÜN

Doğrudan iltifat etmek yerine, birinin niteliklerini, oradayken ancak doğrudan hitap edilmediğinde övmeyi deneyin. Örneğin, yakınınızdaki başka biriyle bir arkadaşınızın nezaketini tartışıyorsanız, "Ne kadar düşünceli olduğuna gerçekten hayranım." gibi bir şey söyleyin. Bu dolaylı iltifat, hakkında konuştuğunuz kişi tarafından daha samimi ve takdir edilebilir hissedilebilir.



6- DEĞER VERDİKLERİ ŞEYE İLGİ GÖSTERİN



Herkesin onları harekete geçiren tutkuları vardır, bu konulara ilgi göstermek bağlantınızı derinleştirebilir. Hobileri veya ilgi alanları hakkında sorular sorun ve yanıtlarını dikkatle dinleyin. Örneğin, biri bahçeciliği seviyorsa, en sevdiği bitkileri veya bahçe ipuçlarını sorun. Bu, onlar için önemli olan şeyleri önemsediğinizi gösterir ve onları daha fazla paylaşmaya teşvik eder.





