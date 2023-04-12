İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme

Araştırmacılar bu anketlerden yola çıkarak katılımcıları 4 gruba ayırdı: Neredeyse her gün sosyalleşenler, haftada en az bir kez sosyalleşenler, ayda en az bir kez sosyalleşenler, ara sıra sosyalleşenler ve hiç sosyalleşmeyenler.