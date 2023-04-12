İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme

Yaşlıların yaşam sürelerini uzatan yeni bir faktör keşfedildi. Çinli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, sosyalleşen bireylerin daha uzun süre yaşadıklarını ortaya çıktı.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 1

Çin'de yapılan bir araştırma, sosyal etkileşimin yaşlı yetişkinlerin ömrünü uzatmada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 2

Sichuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi'nde görev alan araştırmacılar, ortalama yaşı 89 olan toplam 28 bin 563 kişinin 1998'den bu yana toplanan sağlık verilerini inceledi.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 3

Katılımcılar bu süre içinde belirli aralıklarla yapılan anketlere katıldı ve sosyal etkileşimlerine dair soruların da yer aldığı bir dizi soruya cevap verdi.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 4

Araştırmacılar bu anketlerden yola çıkarak katılımcıları 4 gruba ayırdı: Neredeyse her gün sosyalleşenler, haftada en az bir kez sosyalleşenler, ayda en az bir kez sosyalleşenler, ara sıra sosyalleşenler ve hiç sosyalleşmeyenler.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 5

SOSYALLEŞME YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

Journal of Epidemiology & Community Health adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, sosyalleşmenin yaşam süresini önemli ölçüde etkilediği sonucuna vardı.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 6

Araştırmacılar hiç sosyalleşmediğini söyleyen yaşlıların hayatını kaybettiği yaşla diğerlerinin ölüm yaşını karşılaştırdı.

Bunun sonucunda ara sıra sosyalleşenlerde ölümün yüzde 42, ayda en az bir kez sosyalleşenlerde ise yüzde 48 oranında geciktiği ortaya çıktı.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 7

Benzer şekilde, hiç sosyalleşmediğini söyleyenlerle karşılaştırıldığında, bunu haftada en az bir yapanlarda yüzde 110 gecikme tespit edildi.

Neredeyse her gün sosyalleştiğini söyleyenlerde oran yüzde 87 ila 204 olarak belirlendi.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 8

SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR UZUN ÖMÜR İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Yaşlanmaya ilişkin araştırmalar, bugüne dek genellikle spor ve beslenmeyle ilgili verilere odaklanmıştı.

Sosyalleşmenin sağlık yararlarına dair kanıtların çoğu da Batı ülkelerinde yaşayanlara dayanıyordu.

Çinli araştırmacıların yeni çalışması bu boşluğu büyük ölçüde kapatmış oldu.

İnsanın yaşam süresini uzatabilecek buluş: Sosyalleşme - 9

Uzmanlar, yaşlı yetişkinlerin Dünya nüfusundaki ağırlığının giderek artmasını bekliyor. Bu nedenle yaşlıların ömrünü uzatmaya ilişkin araştırmalar giderek önem kazanıyor.

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