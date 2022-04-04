İş ararken yapılan en büyük yanlışlar

Haberler - ntv.com.tr | 04.04.2022 - 14:51 - Son Güncelleme : 04.04.2022 - 14:55

Hayalinizdeki işe ulaşmak için yeni bir yola girdiniz ve başvurularınızı göndermeye başladınız. O pozisyon için mükemmel aday olsanız bile çok basit hatalar yaparak hayatınızın fırsatını elinizden kaçırmanız mümkün. İşte iş ararken kaçınmanız gereken bazı şeyler...

İş ararken yapılan en büyük yanlışlar - 1

HEMEN ARAYIŞA BAŞLAMAYIN

Çoğu aday, işten ayrılır ayrılmaz yoğun bir şekilde iş arayışına girer. Ancak ne kadar çabuk başlarsanız o kadar çabuk bulacağınızın garantisi yok. Bir önceki işiniz ne olursa olsun, kendinize zaman ayırın ve kısa bir ara verin.

 

HER İŞE BAŞVURMAK

Konfor alanından çıkıp farklı alanlarda iş arayışına başlayabilir, sizinle çok da ilgisi olmayan bir işe başvurabilirsiniz. Ancak daha çok başvuru, daha çok ret anlamına gelebilir. Bunun yerine az sayıda ama nitelikli başvurularda bulunun.

İş ararken yapılan en büyük yanlışlar - 2

ESKİ ÖZGEÇMİŞ FORMATI

Uzun zamandır aynı işte çalışıyorsanız uzun süredir CV hazırlamamış olabilirsiniz. Özgeçmiş bilgilerinizi güncellemeniz ve son dönemde sıklıkla tercih edilen şablonları kullanmaya gayret edin.

ÖNYAZIYI ATLAMAK

Her iş başvurusu bir önyazı gerektirmeyebilir ama gittiğiniz okullar, katıldığınız seminerler sizin gerçekte kim olduğunuz ve kariyer hedefleriniz hakkında fikir vermeyebilir. İyi yazılmış bir önyazı, sizi diğer adayların önüne geçirebilir.

İş ararken yapılan en büyük yanlışlar - 3

ÇEVRENİZİ KULLANMAMAK

Eski iş arkadaşlarınıza, patronlarınıza veya müşterilerinize ulaşıp iş arayışında olduğunuzu belirtmekten çekinmeyin. Tanıdıklarınızın bir listesini çıkarın ve size yol gösterebilecek kişilere ulaşın.


HAZIRLIKLI GİTMEMEK

İş görüşmesine giderken özgeçmişinizin güçlü olmasına güvenmeyin. Deneyimleriniz veya kişiliğiniz o pozisyon için yeterli olmayabilir. Görüşmeye gitmeden önce şirket hakkında bilgi sahibi olun ve pozisyona hakim olduğunuzu gösteren ifadeler kullanın.

İş ararken yapılan en büyük yanlışlar - 4

GERÇEKÇİ OLUN

Girmek istediğiniz pozisyonun sizin için gerçekten uygun olup olmadığını düşünün. Geçmiş deneyimlerinizin o pozisyon için uygun olup olmadığını iyice tartın. O iş için mükemmel aday olduğunuzu düşünseniz bile taşıdığınız özellikler henüz o pozisyona hazır olmadığınızı gösterebilir.

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