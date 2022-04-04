İş ararken yapılan en büyük yanlışlar

HEMEN ARAYIŞA BAŞLAMAYIN

Çoğu aday, işten ayrılır ayrılmaz yoğun bir şekilde iş arayışına girer. Ancak ne kadar çabuk başlarsanız o kadar çabuk bulacağınızın garantisi yok. Bir önceki işiniz ne olursa olsun, kendinize zaman ayırın ve kısa bir ara verin.

HER İŞE BAŞVURMAK

Konfor alanından çıkıp farklı alanlarda iş arayışına başlayabilir, sizinle çok da ilgisi olmayan bir işe başvurabilirsiniz. Ancak daha çok başvuru, daha çok ret anlamına gelebilir. Bunun yerine az sayıda ama nitelikli başvurularda bulunun.