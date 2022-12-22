İş görüşmesinde işinize yarayacabilecek taktik

HAZIRLIKLI OLUN

Mülakatı yapan kişiyi şaşırtmanın en iyi yolu sanki o işi almış gibi davranmanızdır. Tabii bu ekstra özgüvenli görünmenize sebep olabilir. Hevesli olun ama kendinizden çok emin gibi davranmayın.





Mülakat esnasında eliniz ayağınıza dolaştığı için sadece soruları cevaplamaya ve işi almak için elinizden geleni yapmaya odaklanacaksınız. Ancak bir sonraki adımı düşünün. İş görüşmelerinin bir sonraki basamakları hakkında bilgi alın, bu sizin işiniz hakkında ciddi olduğunuzu gösterir.