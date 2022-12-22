İş görüşmesinde işinize yarayacabilecek taktik

SORU HAZIRLAYIN
Genelde işverenin soru sorması beklenir ancak işe ilgi gösterdiğinizi göstermek için siz de birkaç soru hazırlayın.
Bir iş görüşmesinde ilk izlenim çok önemlidir. Ortam gergin ve ciddi olabilir ama mülakata gündelik bir muhabbet açarak başlayın ve ortamın buzunu kırın.
ZAYIFLIKLARINIZI GİZLEMEYİN
Mülakat esnasında size hazırlıklı olmadığınız konularla ilgili sorular yöneltilebilir. Zayıflıklarınız konusunda açık olun. Yapabileceklerinizi özgeçmişinizde yeterince açıkladınız, eksik olduğunuz ve geliştirmek istediğiniz noktaları da dile getirmekten çekinmeyin.
TEŞEKKÜR EDİN
İyi veya kötü. Mülakatınız nasıl geçmiş olursa olsun, size iş görüşmesi yapan kişiye bir teşekkür mail’i atmayı ihmal etmeyin.
Mülakat esnasında duruşunuzu sık sık kontrol edin. Sürekli kıpırdanmak, kamburunuzu çıkarmak, el kol hareketleri yapmak veya gözlerinizi devirmek iyi bir izlenim bırakmayacaktır.
Mülakatın bir noktasında veya sonunda maaş konusu mutlaka açılacaktır. Talebinizi önceden belirleyin ama ilk adımı her zaman mülakat yapan kişiden bekleyin.
ACELE ETMEYİN
Uzmanlar, iş görüşmelerinde zamanı iyi bir şekilde yönetmenizi öneriyor. Kendisini ifade ederken acele etmeyin. Acele etmeniz durumunda gergin ve tutarsız görünebilirsiniz.
NE İSTEDİĞİNİZ KONUSUNDA EMİN OLUN
Mülakata çağrıldığınız yer oldukça prestijli bir şirket ve size sunulan konum kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünebilir ama ne istediğinizi bilmeniz oldukça önemli. Mülakat esnasında içgüdülerinize kulak verin.
HAZIRLIKLI OLUN
Mülakatı yapan kişiyi şaşırtmanın en iyi yolu sanki o işi almış gibi davranmanızdır. Tabii bu ekstra özgüvenli görünmenize sebep olabilir. Hevesli olun ama kendinizden çok emin gibi davranmayın.
Mülakat esnasında eliniz ayağınıza dolaştığı için sadece soruları cevaplamaya ve işi almak için elinizden geleni yapmaya odaklanacaksınız. Ancak bir sonraki adımı düşünün. İş görüşmelerinin bir sonraki basamakları hakkında bilgi alın, bu sizin işiniz hakkında ciddi olduğunuzu gösterir.