İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları
Yaşamın her anında bir çok şeyle aynı anda baş etmeye çalışırken mutluluk ve huzur herkes için önem kazanıyor. Özellikle iş hayatında mükemmeliyetçilik daha kaygılı ve stresli olmanıza sebep olabilir. Peki mükemmeliyetçilikle nasıl başa çıkabilirsiniz?
BİRLİKTE ÇALIŞTIĞINIZ KİŞİLERLE İYİ BİR İLETİŞİM KURMAK
Herkesin iş anlayışı farklıdır. Bu sebeple birlikte çalıştığınız kişilerle sağlıklı bir iletişim kurmak ve onlara sizin için mükemmelin değil de "yeterince iyi"nin ne olduğunu göstermek birlikte çalışmanızı kolaylaştıracaktır.