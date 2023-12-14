İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları

HATALARI VE EKSİKLİKLERİ FIRSAT OLARAK GÖRÜN

Her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşünerek yaptığınız hataların ya da eksikliklerin sizi aşağıya çekmesine izin vermeyin. Hatalarınızı kabullenip onları gelişim için bir fırsat olarak gördüğünüzde hem daha mutlu hissedecek hem de zaman içinde daha başarılı olabileceksiniz.