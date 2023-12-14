İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları

Yaşamın her anında bir çok şeyle aynı anda baş etmeye çalışırken mutluluk ve huzur herkes için önem kazanıyor. Özellikle iş hayatında mükemmeliyetçilik daha kaygılı ve stresli olmanıza sebep olabilir. Peki mükemmeliyetçilikle nasıl başa çıkabilirsiniz?

İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları - 1

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞINIZ KİŞİLERLE İYİ BİR İLETİŞİM KURMAK

Herkesin anlayışı farklıdır. Bu sebeple birlikte çalıştığınız kişilerle sağlıklı bir iletişim kurmak ve onlara sizin için mükemmelin değil de "yeterince iyi"nin ne olduğunu göstermek birlikte çalışmanızı kolaylaştıracaktır.

N-LIFE HABERLERİ

İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları - 2

SINIRLARI BELİRLEYİN

Mükemmeliyetçi kişiler, sınırlar net şekilde belli olmadığında; aşırı düşünme, detaylarda boğulma ve önemsiz konular üzerinde zaman kaybetme eğilimi gösterebilir. Bu sebeple sonuç odaklı çalışılmak mükemmeliyetçi insanlar da yetersizlik hissi yaratabilir.

Bu sebeple yapılacak işin standartlarının ve beklentilerin net şekilde belirlenmesi daha iyi bir çalışma ortamı yaratabilir.

İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları - 3

BAŞARI KADAR YANLIŞLARI DA KONUŞUN

İş hayatında başarılı konuşmak, takdir etmek iyi bir motivasyon yöntemi olsa da başarısızlıkları da ele almak çalışanların özgüvenini kazanmasına yardımcı olur. Böylece mükemmeliyetçi eğilimler gösterenler de çok daha rahat ve stressiz çalışabilir.

İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları - 4

HATALARI VE EKSİKLİKLERİ FIRSAT OLARAK GÖRÜN

Her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşünerek yaptığınız hataların ya da eksikliklerin sizi aşağıya çekmesine izin vermeyin. Hatalarınızı kabullenip onları gelişim için bir fırsat olarak gördüğünüzde hem daha mutlu hissedecek hem de zaman içinde daha başarılı olabileceksiniz.

İş hayatında mükemmeliyetçilikle baş etmenin yolları - 5

GERİ BİLDİRİME DİKKAT EDİN

Bir işi bitirirken sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için geri bildirim oldukça önemlidir. Geri bildirim işin daha kusursuz olmasının yanında takım çalışmasını pekiştirir ve süreci hızlandırır. Bu da o işin mükemmel olmasını beklemek yerine en iyi olmasına yardımcı olur.

DAHA FAZLA GÖSTER