İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız?
Uzun zamandır çalışanların mücadele ettiği baskıcı bir uygulamayı tarif eden mobbing kavramı, genellikle yönetici kaynaklı olur. Bu durum strese bağlı hastalıklarla uğraşmanıza ya da psikolojik sıkıntılara sebep olabilir. İşte, iş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız yapabilecekleriniz...
KENDİNİZE İNANIN
Uğradığınız mobbing karşısında yılmayın. Kendinize ve yapabileceklerinize inanarak daha çok çalışın. Baş edemeyeceğinizi ve başarısız olacağınızı aklınıza bile getirmeyin.