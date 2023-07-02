İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız?

Uzun zamandır çalışanların mücadele ettiği baskıcı bir uygulamayı tarif eden mobbing kavramı, genellikle yönetici kaynaklı olur. Bu durum strese bağlı hastalıklarla uğraşmanıza ya da psikolojik sıkıntılara sebep olabilir. İşte, iş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız yapabilecekleriniz...

İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız? - 1

KENDİNİZE İNANIN

Uğradığınız mobbing karşısında yılmayın. Kendinize ve yapabileceklerinize inanarak daha çok çalışın. Baş edemeyeceğinizi ve başarısız olacağınızı aklınıza bile getirmeyin.

N-LIFE HABERLERİ

İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız? - 2

Aklınızdan geçenleri sınırlandırın. Yaşadığınız mobbing sonrası psikolojik olarak sağlıklı kalmak için söylenenleri kafanızda büyütmeyin.

İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız? - 3

VÜCUDUNUZA ODAKLANIN

Mobbing, kişiler üzerinde ruhsal olduğu kadar fiziksel baskı da yaratır. Bu sebeple fizyolojik tepkilerinizi kontrol etmek, sizi duygusal olarak da yatıştırır. Egzersiz yaparak mobbingin yol açtığı duygusal bunalımla baş edebilirsiniz.

İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız? - 4

DUYGULARINIZI DEĞİŞTİRİN

Olumsuz bir duygu kafanıza takıldığında onun yerine ne hissetmek istediğinize odaklanan. Bu duyguya en kolay nasıl ulaşabileceğinizi düşünün ve eyleme dökün. Örneğin kısa bir yürüyüş yapmak, komik bir video izlemek sizi pozitif düzeye çekebilir.

İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız? - 5

YAŞADIĞINIZ OLUMSUZLUKLARI KALEME DÖKMEYİN

Mobbingle başa çıkmaya çalışırken yaşadıklarınızı yazmak, günlük tutmak gibi aktiviteler öfkenizi diri tutar. Bu da sizin problemlerinizle başa çıkmanızı zorlaştırır.

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