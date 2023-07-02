İş yerinde mobbing'e maruz kalıyorsanız neler yapmalısınız?

DUYGULARINIZI DEĞİŞTİRİN

Olumsuz bir duygu kafanıza takıldığında onun yerine ne hissetmek istediğinize odaklanan. Bu duyguya en kolay nasıl ulaşabileceğinizi düşünün ve eyleme dökün. Örneğin kısa bir yürüyüş yapmak, komik bir video izlemek sizi pozitif düzeye çekebilir.