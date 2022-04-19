İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge

Haberler - ntv.com.tr | 19.04.2022 - 09:18 - Son Güncelleme : 19.04.2022 - 09:28

İskandinavların uzun soğuk kış günlerinde kalbini ısıtan hygge (huga) felsefesi, huzurlu ve güvenli bir yaşamın özünü oluşturuyor. Kendi yaşamınızda da hygge ortamını yaratabilir, mutlululuğun basit detaylarda saklı olduğunu görebilirsiniz.

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 1

2016 yılında Oxford Sözlüğü’nün ‘yılın kelimesi’ adayı olan ‘hygge’, son yılların en popüler yaşam felsefelerinden birini sunuyor. Danimarkalıların ‘mutluluk sanatı’ olarak da nitelendirdiği hygge'yi bir hayat biçimi haline getirerek huzura ulaşabilirsiniz. 

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 2

HYGGE NEDİR?

‘Huga’ veya ‘hüga’ şeklinde okunan İskandinav kökenli kelime, günlük hayata dair ufak detayların insanı mutlu etmesini ve ruhun sıcacık olmasını niteleyen huzurlu bir yaşam felsefesi sunuyor. Hygge, basit zevklerden kazanılan hazların aslında temel mutluluk için yeterli olabileceğini savunuyor.

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 3

BASİT ZEVKLER

Bu kelimenin tam bir karşılığı ve tanımı olmamakla birlikte, bireyi huzurlu kılan ve mutlu eden her şey hygge felsefesini yansıtabilir.

- Sevilen bir şarkıyı dinlemek

- İyi bir film izlemek

- Mumlar eşliğinde yapılan banyo keyfi

- Pencereden yağmuru izlemek

- Fırında pişen kekin kokusu

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 4

DURUN VE ANI YAŞAYIN

Hygge’nın tam bir karşılığının olmaması aslında bireyin bu felsefeyi kendi hayatına göre uyarlamasına olanak sağlıyor. Günlük hayatın koşuşturması içinde durup ‘anın tadını çıkarmak’ ve huzurun saklı olduğu detayları benimsemek bu felsefenin kalbinde yatıyor.

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 5

Danimarkalı yazar ve Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü başkanı Meik Wiking’in ‘Danimarkalıların Mutluluk Sırrı’ adlı kitabı, dünyanın en mutlu ülkesi Danimarka’nın bu mutluluğu hygge’ye borçlu olduğunu belirtiyor.

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 6

Kaosun uzak olduğu bir hayatı savunan hygge, minimal zevklerin yanı sıra yalın bir yaşam ortamını savunuyor. Bu nedenle teknolojik aletler, karmaşık desenli eşyalar ve aşırılığa kaçan mobilyalar bu felsefede bulunmuyor.

İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge - 7

HYGGE ORTAMINI NASIL YARATABİLİRSİNİZ?

Loş bir ortamda birkaç mum yakın, dikkatinizi dağıtabilecek şeyleri etrafınızdan uzaklaştırın. Kahvenizi yudumlarken sevdiğiniz bir atıştırmalığın tadını çıkarın. Sessizliğin içinde hayatta şükran duyduğunuz şeyleri sıralayın ve her birini takdir edin. Hayatınızdaki olumsuzlukları bile benimsemeye çalışın, huzur sizi bulacaktır.

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