İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge

Haberler - ntv.com.tr | 19.04.2022 - 09:18 - Son Güncelleme : 19.04.2022 - 09:28
2016 yılında Oxford Sözlüğü’nün ‘yılın kelimesi’ adayı olan ‘hygge’, son yılların en popüler yaşam felsefelerinden birini sunuyor. Danimarkalıların ‘mutluluk sanatı’ olarak da nitelendirdiği hygge'yi bir hayat biçimi haline getirerek huzura ulaşabilirsiniz.
‘Huga’ veya ‘hüga’ şeklinde okunan İskandinav kökenli kelime, günlük hayata dair ufak detayların insanı mutlu etmesini ve ruhun sıcacık olmasını niteleyen huzurlu bir yaşam felsefesi sunuyor. Hygge, basit zevklerden kazanılan hazların aslında temel mutluluk için yeterli olabileceğini savunuyor.
Bu kelimenin tam bir karşılığı ve tanımı olmamakla birlikte, bireyi huzurlu kılan ve mutlu eden her şey hygge felsefesini yansıtabilir.
- Sevilen bir şarkıyı dinlemek
- İyi bir film izlemek
- Mumlar eşliğinde yapılan banyo keyfi
- Pencereden yağmuru izlemek
- Fırında pişen kekin kokusu
Hygge’nın tam bir karşılığının olmaması aslında bireyin bu felsefeyi kendi hayatına göre uyarlamasına olanak sağlıyor. Günlük hayatın koşuşturması içinde durup ‘anın tadını çıkarmak’ ve huzurun saklı olduğu detayları benimsemek bu felsefenin kalbinde yatıyor.
Danimarkalı yazar ve Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü başkanı Meik Wiking’in ‘Danimarkalıların Mutluluk Sırrı’ adlı kitabı, dünyanın en mutlu ülkesi Danimarka’nın bu mutluluğu hygge’ye borçlu olduğunu belirtiyor.
Kaosun uzak olduğu bir hayatı savunan hygge, minimal zevklerin yanı sıra yalın bir yaşam ortamını savunuyor. Bu nedenle teknolojik aletler, karmaşık desenli eşyalar ve aşırılığa kaçan mobilyalar bu felsefede bulunmuyor.
Loş bir ortamda birkaç mum yakın, dikkatinizi dağıtabilecek şeyleri etrafınızdan uzaklaştırın. Kahvenizi yudumlarken sevdiğiniz bir atıştırmalığın tadını çıkarın. Sessizliğin içinde hayatta şükran duyduğunuz şeyleri sıralayın ve her birini takdir edin. Hayatınızdaki olumsuzlukları bile benimsemeye çalışın, huzur sizi bulacaktır.