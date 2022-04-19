İskandinavların huzur ve mutluluk felsefesi: Hygge

DURUN VE ANI YAŞAYIN

Hygge’nın tam bir karşılığının olmaması aslında bireyin bu felsefeyi kendi hayatına göre uyarlamasına olanak sağlıyor. Günlük hayatın koşuşturması içinde durup ‘anın tadını çıkarmak’ ve huzurun saklı olduğu detayları benimsemek bu felsefenin kalbinde yatıyor.