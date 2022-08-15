İskoçya'da adet dönemi pedleri artık ücretsiz

İskoçya, dünyada temel ihtiyaç olan regl (adet dönemi) ürünlerine bedava ulaşılabilen ilk ülke oldu. Bundan böyle ülkede adet dönemi hijyenik ürünleri kadınlara ücretsiz olarak verilecek. Bu uygulamanın dünyada başka bir örneği bulunmuyor.

Bugün itibarıyla Adet Ürünleri Yasası yürürlüğe girdiğinde, belediyeler ve eğitim sağlayıcılar, tamponları ve pedleri, ihtiyacı olan herkese ücretsiz olarak sağlamak zorunda kalacak.

İskoçya'da halihazırda, okullarda ve üniversitelerde adet dönemi ürünlerinin ücretsiz olarak sunulmasını gerektiren bir mevzuat mevcut, ancak 2017'de önerilen ve 2020'de kabul edilen yeni yasa, ‘regl yoksulluğu’nun tamamen ortadan kaldırılması için önemli bir adım olarak görülüyor.