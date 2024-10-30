İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları

Erteleme, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen bir davranış biçimidir. Günlük hayatta yapmanız gereken işleri ertelemek; çoğu zaman stres, kaygı ve suçuluk duygusu yaratır. Ancak erteleme alışkanlığını yenmek mümkündür. İşte erteleme ile başa çıkmanızı sağlayacak ipuçları...

İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları - 1

KARARLI OLUN

Ertelemek çoğunlukla duygusal ve psikolojik sebeplerle ortaya çıkar. İnsanlar mükemmelliyetçilik, başarısızlık korkusu, motivasyon eksikliği, zamanı doğru yönetememek gibi nedenler yüzünden yapacakları işleri sürekli erteler. Bu sebeple kararlı olmak, erteleme alışkanlığını yenmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın en kötü karar, kararsızlıktan iyidir.

N-LIFE HABERLERİ

İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları - 2

PLANLI OLUN

Sabah kalkınca o gün neler yapacağınızı belirleyin ve bir zaman planlaması yapın. Daha sonra belirlediğiniz işin zamanı geldiğinde o görevi tamamlamaya odaklanın.

İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları - 3

KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN

Ertelediğiniz işleri gözünüzde büyütmek yerine, küçük parçalara ayırın. Her küçük adımı tamamlamak; ilerlediğinizi görmenizi ve motivasyonunuzun artmasını sağlayacaktır.

İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları - 4

OLUMLU OLUN

Erteleme ile mücadele ederken en önemli şeylerden biri de kendinize karşı nazik ve destekleyici olmaktır. Kendinizi suçlamak yerine takdir etmek size iyi hissettirecektir.

İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları - 5

PROFESYONEL YARDIM ALIN

Eğer erteleme alışkanlığınız günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa bir uzmandan yardım almayı düşünebilirsiniz.

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