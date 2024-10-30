İşleri ertelemeyi bırakın! İşte bu davranıştan kurtulmanızı sağlayacak ipuçları
Erteleme, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen bir davranış biçimidir. Günlük hayatta yapmanız gereken işleri ertelemek; çoğu zaman stres, kaygı ve suçuluk duygusu yaratır. Ancak erteleme alışkanlığını yenmek mümkündür. İşte erteleme ile başa çıkmanızı sağlayacak ipuçları...
KARARLI OLUN
Ertelemek çoğunlukla duygusal ve psikolojik sebeplerle ortaya çıkar. İnsanlar mükemmelliyetçilik, başarısızlık korkusu, motivasyon eksikliği, zamanı doğru yönetememek gibi nedenler yüzünden yapacakları işleri sürekli erteler. Bu sebeple kararlı olmak, erteleme alışkanlığını yenmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın en kötü karar, kararsızlıktan iyidir.