İyi bir ebeveyn olabilecek miyim? 4 faktör anne-babaların üzerinde baskı oluşturuyor
Ebeveyn-çocuk ilişkisi iki kişilik bir bağ gibi görünse de, aslında farkında olmadan pek çok kişinin fikir ve beklentilerini içinde barındırır. Bebek henüz dünyaya gelmeden, hatta bir bebek sahibi olma fikri oluştuğunda bile ebeveynlerin zihinlerinde pek çok soru işareti belirir. Bu soruların ardından gelen cevaplar genellikle kaygıyı da beraberinde getirir. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, "Bebeğime yeterince iyi bir ebeveyn olabilecek miyim?" sorusuna yanıt arayanlar için yazdı.
Bebek henüz dünyaya gelmeden, hatta bir bebek sahibi olma fikri oluştuğunda bile ebeveynlerin zihinlerinde pek çok soru işareti belirir. Bu soruların ardından gelen cevaplar genellikle kaygıyı da beraberinde getirir. Ancak bu kaygı, yalnızca bebek sahibi olmanın getirdiği sorumluluklardan değil, toplumun oluşturduğu baskıdan da kaynaklanır: Bebeğime yeterince iyi bir ebeveyn olabilecek miyim?