İyi bir ebeveyn olabilecek miyim? 4 faktör anne-babaların üzerinde baskı oluşturuyor

1. BEKLENTİLER

Hem kendimize yönelik hem de çevremizden gelen beklentiler ebeveynlik sürecini zorlaştırabilir. "Ebeveyn olduğumda…" diye başlayan cümleler ya da "Ebeveyn olduğunda anlarsın." gibi söylemler, bireyin kendine ideal bir ebeveyn modeli yaratmasına neden olur. Ancak gerçek hayatta her şey planlandığı gibi ilerlemeyebilir. Kitaplardan öğrenilen bilgiler yetersiz kalabilir, duygular kontrol edilemeyebilir ve süreç zorlayıcı olabilir. Bu durum, hayal kırıklığı, yetersizlik ve suçluluk duygularını artırabilir.



2. GEÇMİŞ DENEYİMLERİN AKTARILMASI



Geçmişte ebeveyn olmuş bireylerin aktardığı deneyimler kimi zaman yardımcı olabilirken, kimi zaman baskı yaratabilir. "Bizim zamanımızda böyleydi." veya "Biz böyle büyüdük, bir şey olmadı." gibi söylemler, ebeveynleri kendi yollarını bulma konusunda zorlayabilir. Oysa her dönem, her çocuk ve her ebeveyn farklıdır. Çocuğun ihtiyaçlarına ve günümüz koşullarına uygun yöntemleri benimsemek çok daha sağlıklı olacaktır.



3. YARIŞ HİSSİYATI



Aynı dönemde ebeveyn olan bireyler arasında kıyaslamalar yapmak kaçınılmaz olabilir. "O, çocuğuyla daha çok vakit geçiriyor, ben yeterince iyi miyim?" ya da "Bakıcıdan destek aldığım için kötü bir ebeveyn miyim?" gibi düşünceler ebeveynleri yıpratabilir. Ancak her ailenin koşulları farklıdır ve önemli olan ebeveynin çocuğuna nasıl bir duygusal alan sunduğudur.



4. SOSYAL MEDYA ALGISI



Sosyal medyada ebeveynlik hakkında paylaşılan içerikler, kimi zaman ilham verici olabilirken, kimi zaman da gerçek dışı beklentiler yaratabilir. "Hem kariyer yapıyor hem de çocuğuyla kaliteli vakit geçiriyor, ben neden yapamıyorum?" gibi sorgulamalar ebeveynler üzerinde baskı yaratabilir. Ancak unutulmamalıdır ki sosyal medyada paylaşılan içerikler, yalnızca gösterilmek istenen kısımlardır ve tam anlamıyla gerçeği yansıtmaz.