Japon tarzı dekorasyonun püf noktaları

Dekorasyonda Japon tarzının temel kuralları, Zen felsefesinden ilham alıyor. Zen felsefesinde sadelik ve uyum ön planda tutuluyor. Batı tarzı dekorasyonda yaygın olan yüksek mobilyalar, Japon tarzı dekorasyonda yerini düşük ve yere yakın mobilyalara bırakıyor. Japoncada “meditasyon” anlamına gelen Zen’in yalın, sade ve dinlendirici etkisi bu tarz mobilyalarla daha iyi hissediliyor.
Japon dekorasyon tarzında doğa temel alındığından, ev bitkilerinin bu dekorasyonda mutlaka yeri vardır. Bonsai ve bambu gibi geleneksel Japon bitkilerini evinizin dekorasyonunda kullanabilirsiniz.
Japon tarzında mobilyaların yere yakın olduğunu söylemiştik. Daha da ileri giderek yerde oturmak için minder ve yer masası da evinizin bir köşesine ekleyebileceğiniz bir detay olabilir.
Yatak odaları söz konusu olduğunda Japon stilin tüm dünyada popüler olan oldukça önemli bir ögesi var: Alçak yataklar. Yere yakın karyola modelleri çok daha sağlıklı ve iç huzur sağlayan bir uyku hijyeni sağlayabiliyor.
Doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanmak, Japon tarzı dekorasyonun olmazsa olmazıdır. Büyük pencereler, ışığı kesmeyecek perdeler ve tavan pencereleri Japon stilinde öne çıkar. Kalın ve ağır perdeler kullanmak yerine güneşi içeri davet eden ince tüller, bambudan üretilen daha geçirgen güneşlikler tercih edin.
Japon feneri avizeler hem çok ekonomik hem de çok şık ve tarzı yansıtan bir görünüm sunuyor. Daha sağlam ve uzun ömürlü bir avize isterseniz Japon feneri stilinde cam modeller de bulabilirsiniz.