Kaçakçılardan kurtarılan yavru sincaplar hayata tutunuyor

Hayvan kaçakçıları yüzünden, yuvasında annesinin yanında olması gereken sincapların rehabilitasyon merkezinde tedaviye muhtaç hale geldiğini, 6'sını şırıngayla beslediklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Henüz anne sütüne ve bakımına muhtaçlar. O yüzden bunları misafir edeceğiz. Lütfen bu hayvanları kendi doğal ortamlarında, vatanlarında bırakalım. Bunların ticaretini yapmak ne kadar ahlaki? Yavru hayvanları toplayıp hayvan ticareti yapmak ne kadar kötü bir durum. Bu hayvanların doğadaki faydasını insanlar bir bilse, bundan kazanacaklarının çok çok ötesinde. Özellikle sincaplar tam bir orman işçisi gibi çalışır. Meşe palamutlarını, bademleri, cevizleri toprağa saklıyor. Sakladıkları yerlerde bunlar fide oluyor, ağaca dönüşüyor."