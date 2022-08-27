Kadınlar için 5 akıllı alışveriş tüyosu

Haberler - ntv.com.tr | 27.08.2022 - 17:04
Kendinizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda çareyi genelde alışverişte arayanlardan mısınız? Yanıtınız “Evet” ise bu yazıyı daha dikkatli okumalısınız. Çünkü doğru zamanda yapılan bir alışveriş kişiye motivasyon kaynağı olurken, yanlış hislerle yapılan alışveriş insanı daha da mutsuz edebilir. Bu yüzden alışveriş ile akıllı alışveriş arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Bu dönemlerde pişman olmamak ve kazançlı çıkabilmek sizin elinizde. İşte alışverişi daha kazançlı ve doğru yapmayı sağlayacak 5 tüyo...
Müşterileri ikna etmek konusunda mağaza çalışanlarının ustalığı çoğu insan tarafından bilinir. Eğer ne aradığınızı bilirseniz, gereksiz masraflardan da kaçabilirsiniz. Bu yüzden alışveriş merkezine gitmeden önce, satın alacağınız her şeyin maliyetini bildiğinizden emin olun ve not alın. Bu, sadece bütçenizi planlamanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda pazarlık sırasında size daha sağlam bir zemin sağlayacaktır.
Alışverişe çıkmadan önce almak istediğiniz ürünlerin olduğu bir liste hazırlayın. Böylelikle hem eksiklerinizi tespit edebilir hem de sahip olduklarınızı fark edersiniz. Listenize ürün eklerken, o ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına dikkat edin. Yalnızca acil ihtiyaçlarınız olduğundan emin olun. Yaptığınız listeyi, alışverişte kullanmayı unutmayın ve listenin dışına çıkmayın.
Çoğu insanın saatlerce alışveriş yaparak, mağazadan mağazaya koşması ve günün sonunda aşırıya kaçtığını fark etmesinin nedeni aslında bütçesini sınırsız zannetmesi. Buna en çok da kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı neden oluyor. Sanki size ait bir parayı harcıyormuş gibi hissederek kendinizi alışveriş sarhoşluğu içinde borca sokmak, sonradan canınızı acıtabilir. Oysa kendinize belirli bir bütçe koyarak alışverişinizi sınırlayabilir ve günün sonunda ne kadar harcadığınızı bilerek sonradan pişmanlık yaşamazsınız.
Kendinizi yorgun, yalnız, sıkılmış ve mutsuz hissettiğiniz zamanlarda alışverişe gitmeyin. Bunun yanı sıra açken de alışveriş yapmaktan uzak durun. Çünkü bu gibi durumlar sağlıklı düşünmenizi engelleyerek bilinçsiz alışveriş yapmanıza neden olabilir. Yine de alışverişe gitmeniz gerekiyorsa, kendinizi daha iyi hissedene kadar başka bir şeyle meşgul olun ve daha sonra gidin.
Amaçsız bir şekilde alışveriş yapanlardan olmayın. Sadece vakit öldürmek için zamanınızı alışverişte harcamak yerine, zamanın değerini bilin. Kendinize belirli bir zaman sınırı koyarsanız, doğru alışveriş yapmanız mümkün. Bu size kendinizi daha iyi hissettirecektir.