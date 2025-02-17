Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor

HİPERFOKUS

Kadınlarda, DEHB ile ilişkilendirilen bir diğer belirgin özellik, hiperfokus eğilimidir. Bu, belirli bir konuya veya işe aşırı derecede odaklanmayı ve diğer her şeyi görmezden gelmeyi ifade eder. Her ne kadar bu durum verimli olabilse de, kadınlar bazen önemli görevleri unutur veya gözden kaçırırlar.