Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor
Özellikle çocuklarda görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna, kadınlarda da oldukça yaygın rastlanır. Uzmanlar, DEHB ile mücadele eden çoğu kadının bu durumun farkında olmadığını, bu nedenle yüksek kaygıyla hayatlarına devam etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. DEHB, kadınlarda kendisini genellikle 7 belirtiyle ele veriyor.
UNUTKANLIK
Kadınlar, DEHB nedeniyle sıkça dikkatsizlik, unutkanlık ve ayrıntılara dikkat etmeme gibi problemler yaşarlar. Araştırmalar, bu durumun kadınlarda daha büyük stres ve kaygılara yol açtığını ortaya koyuyor.