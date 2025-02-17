Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor

Özellikle çocuklarda görülen Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna, kadınlarda da oldukça yaygın rastlanır. Uzmanlar, DEHB ile mücadele eden çoğu kadının bu durumun farkında olmadığını, bu nedenle yüksek kaygıyla hayatlarına devam etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. DEHB, kadınlarda kendisini genellikle 7 belirtiyle ele veriyor.

Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 1

UNUTKANLIK

Kadınlar, DEHB nedeniyle sıkça dikkatsizlik, unutkanlık ve ayrıntılara dikkat etmeme gibi problemler yaşarlar. Araştırmalar, bu durumun kadınlarda daha büyük stres ve kaygılara yol açtığını ortaya koyuyor.

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Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 2

İÇSEL HİPERAKTİVİTE

Kadınlarda, DEHB'nin bir diğer belirgin özelliği dışsal hiperaktivite yerine içsel bir huzursuzluk halidir. Zihinlerindeki endişe, gün içinde çok kez kontrolü ele geçirir.

Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 3

DUYGUSAL DALGALANMALAR

DEHB, kadınlarda ani duygu değişimlerine ve depresif ruh haline neden olabilir. Birçok kadın, DEHB'yi duygusal bir bozuklukla karıştırabilir ancak yapılan araştırmalar DEHB'nin duygusal dengesizliklerle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 4

ORGANİZASYONDA GÜÇLÜK

Kadınlar, DEHB'nin organizasyon ve zaman yönetimi açısından yarattığı zorluklarla sıkça karşılaşırlar. Görevleri erteleme, işleri başlatma veya tamamlama konusunda güçlük çekme ve ev düzenini sağlama noktasında tıkanıklıklar yaşanabilir.

Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 5

SOSYAL İLİŞKİLERDE ZORLUKLAR

Kadınlarda DEHB, sosyal ilişkilerde de güçlükler yaratabilir. Sosyal durumları yönetmek, başkalarının hislerini anlamak veya zaman zaman çok fazla konuşma eğilimi gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Kadınlar, bu belirtiler nedeniyle yanlış anlaşılmalar yaşayabilir ve bunun sonucu olarak sosyal izolasyona yönelebilirler.

Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 6

DÜŞÜK ÖZSAYGI

Birçok kadın, DEHB nedeniyle yaşadıkları zorlukları kişisel yetersizlik olarak algılayabilir ve bu durum özgüven kaybına neden olabilir.

Kadınlarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nasıl anlaşılır? 7 işaretle ele veriyor - 7

HİPERFOKUS

Kadınlarda, DEHB ile ilişkilendirilen bir diğer belirgin özellik, hiperfokus eğilimidir. Bu, belirli bir konuya veya işe aşırı derecede odaklanmayı ve diğer her şeyi görmezden gelmeyi ifade eder. Her ne kadar bu durum verimli olabilse de, kadınlar bazen önemli görevleri unutur veya gözden kaçırırlar.

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