Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor
Ev güvenli bir alan olarak görülür. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, zamanla vücuda yavaş yavaş zarar verebilecek gizli eşyalarla dolu olabilir. Rahatlık veya stil için seçilen birçok günlük ev ürünü, kanser de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu eşyalar bir gecede kansere neden olmasa da, içlerindeki belirli kimyasallara ve bileşiklere uzun süreli maruz kalma ciddi sağlık sorunlarına yol açar.
YAPIŞMAZ PİŞİRME KAPLARI
Yapışmaz tavalar dağınıklık yaratmayan pişirme için popülerdir, ancak birçoğu PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) adı verilen kimyasallarla kaplıdır.