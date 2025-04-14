Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor

PLASTİK KAPLAR

Artıkları plastik kaplarda saklamak zararsız görünebilir, ancak bazı plastikler hormonlara müdahale edebilen ve meme ve prostat kanseri riskini artırabilen BPA (bisfenol A) veya ftalatlar içerir. Yiyecekleri plastikte ısıtmak bu riski daha da artırır.

Daha güvenli geçiş: Yiyecekleri saklamak ve yeniden ısıtmak için cam, seramik veya paslanmaz çelik kaplar kullanın.





