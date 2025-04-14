Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor

Ev güvenli bir alan olarak görülür. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, zamanla vücuda yavaş yavaş zarar verebilecek gizli eşyalarla dolu olabilir. Rahatlık veya stil için seçilen birçok günlük ev ürünü, kanser de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu eşyalar bir gecede kansere neden olmasa da, içlerindeki belirli kimyasallara ve bileşiklere uzun süreli maruz kalma ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 1

YAPIŞMAZ PİŞİRME KAPLARI

Yapışmaz tavalar dağınıklık yaratmayan pişirme için popülerdir, ancak birçoğu PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) adı verilen kimyasallarla kaplıdır.

N-LIFE HABERLERİ

Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 2

Bu "sonsuza dek kalıcı kimyasallar" kolayca parçalanmaz ve pişirme kabı aşırı ısındığında yemeğe sızabilir. Çalışmalar PFAS maruziyetinin böbrek ve testis kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlerle bağlantılı olduğunu göstermiştir.


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 3

PLASTİK KAPLAR

Artıkları plastik kaplarda saklamak zararsız görünebilir, ancak bazı plastikler hormonlara müdahale edebilen ve meme ve prostat kanseri riskini artırabilen BPA (bisfenol A) veya ftalatlar içerir. Yiyecekleri plastikte ısıtmak bu riski daha da artırır.

Daha güvenli geçiş: Yiyecekleri saklamak ve yeniden ısıtmak için cam, seramik veya paslanmaz çelik kaplar kullanın.


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 4

ALÜMİNYUM FOLYO

Alüminyum folyo genellikle pişirme ve ızgarada kullanılır, ancak çalışmalar alüminyum folyo ile pişirmenin (özellikle asitli veya baharatlı yiyeceklerle) alüminyumun yemeklere sızmasına neden olabileceğini göstermektedir. Vücuttaki yüksek alüminyum seviyeleri nörotoksisite ve potansiyel kanser riskleriyle ilişkilendirilmiştir.
Daha güvenli geçiş: Pişirme sırasında folyoyu parşömen kağıdıyla değiştirin veya fırında pişirme için cam/seramik kaplar kullanın


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 5

RAFİNE YAĞLAR

Ayçiçeği, soya fasulyesi ve kanola yağı gibi rafine bitkisel yağlar yüksek sıcaklıklarda işlenir, besinleri yok eder ve trans yağlar veya serbest radikaller üretir. Bu bileşikler, özellikle kolon ve meme kanserleri olmak üzere kanser gelişiminde rol oynayan iltihaplanmaya yol açabilir.
Daha güvenli geçiş: Sızma zeytinyağı, hardal yağı veya hindistancevizi yağı gibi soğuk preslenmiş yağlar besinleri korur ve günlük kullanım için daha güvenlidir


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 6

PLASTİK SU ŞİŞELERİ

Plastik şişeler, özellikle ısıda bırakılanlar veya sık sık tekrar kullanılanlar, mikroplastikler ve BPA gibi zararlı kimyasallar salabilir. Bu maddeler endokrin sistemini bozabilir ve hormonla ilişkili kanserlerde rol oynadığından şüphelenilmektedir.

Daha güvenli geçiş: Tekrar kullanılabilir paslanmaz çelik veya cam şişeler kullanın. Bunlar çevre dostudur ve toksik değildir.


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 7

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyecekler, özellikle domates gibi asidik içerikler saklandığında, yiyeceğe sızabilen BPA içeren bir reçine ile kaplanmıştır. BPA'nın meme kanseri, prostat kanseri ve metabolik sorunlarla bağlantısı olduğu görülmüştür.

Daha güvenli bir geçiş: Taze veya dondurulmuş yiyecekleri tercih edin. 


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 8

KOKULU MUMLAR

Rahatlatıcı bir atmosfer yaratırken, birçok kokulu mum parafin mumu ve sentetik kokularla yapılır. Bunları yakmak benzen ve toluen açığa çıkarabilir - ikisi de bilinen kanserojenlerdir.

Daha güvenli bir geçiş: Doğal esansiyel yağlarla balmumu veya soya mumundan yapılmış mumları seçin. Herhangi bir tür mumu yakarken odaları iyi havalandırın

Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 9

PLASTİK DOĞRAMA TAHTALARI

Plastikten yapılmış doğrama tahtaları, özellikle bıçak izleri biriktiğinde, zamanla yiyeceğe küçük plastik parçacıkları salabilir. Bu mikroplastikler vücuda girebilir ve muhtemelen hücre süreçlerini bozabilir. Uzun vadeli etkileri hala inceleniyor olsa da, potansiyel bir risk oluştururlar.

Daha güvenli bir geçiş: Ahşap veya bambu doğrama tahtaları tercih edin. Dayanıklıdırlar, biyolojik olarak parçalanabilirler ve doğal olarak antimikrobiyaldirler.


Kanseri tetikleyen 10 eşya: Her evde var sessizce vücuda zarar veriyor - 10

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR

Paketlenmiş atıştırmalıklar, hazır yemekler ve şekerli tahıllar genellikle koruyucu maddeler, yapay renkler ve katkı maddeleriyle doludur. Bu içerikler kronik inflamasyonu tetikleyebilir ve kolorektal ve meme kanseri risklerinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

ODA SPREYLERİ

Bu ürünler genellikle formaldehit ve uçucu organik bileşikler (VOC) içerir, bunlar akciğerleri tahriş edebilir ve uzun süreli maruziyetten sonra kanser riskini artırabilir.

Daha güvenli geçiş: Aktif kömür, iç mekan bitkileri veya uçucu yağlar ve su ile yapılan DIY spreyleri gibi doğal hava temizleyicileri kullanın.

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