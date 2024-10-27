Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor

İklim şartlarının da uygun olmasıyla birlikte şeker pancarında verimin yüksek olacağını kaydeden Vali Eldivan, 50 bin dekar alandan 250 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini vurguladı.

Demirözü'nün verimli topraklarının şeker pancarı için çok uygun bir arazi olduğunu belirten Vali Eldivan, ''Bu sene Bayburt bölgesinde şeker pancarı üretimi, çok yoğun bir şekilde yapıldı. Yaklaşık 50 bin dekar alanda pancar üretimi gerçekleşti. Allah'a çok şükür bu sene havaların da iyi gitmesiyle beraber sulamada da sıkıntı yaşamadık ve rekoltemizde de ciddi bir artış oldu. Bizim tahminimiz şu an 250 bin tonun üzerinde, hasat tamamen bittiğinde 250 bin ton üzerinde rekolteye sahip olacağız. Demirözü Ovası'ndayız, burası toprak yapısı olarak şeker pancarına çok uygun bir arazi. Vatandaşlarımız sayesinde çok ciddi bir gelir elde ediliyor, bununla ilgili gerek il tarım müdürlüğümüz, gerek valiliğimiz, gerek kaymakamlıklarımızın vasıtasıyla vatandaşlarımızın ekim, biçim ve söküm aşamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.