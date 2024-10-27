Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor
Bayburt'un verimli topraklarında üretimi yapılan şeker pancarında çiftçiler hasada başladı. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen şeker pancarında, bu yıl 250 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor.
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde şeker pancarı hasadına başlandı. Yoğun bir şekilde hasadın gerçekleştiği köyde, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çiftçilerin çalışmalarını yerinde incelemek üzere, üreticileri ziyaret etti.