Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor

Bayburt'un verimli topraklarında üretimi yapılan şeker pancarında çiftçiler hasada başladı. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen şeker pancarında, bu yıl 250 bin tonun üzerinde rekolte bekliyor.

Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor - 1

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde şeker pancarı hasadına başlandı. Yoğun bir şekilde hasadın gerçekleştiği köyde, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çiftçilerin çalışmalarını yerinde incelemek üzere, üreticileri ziyaret etti.

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Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor - 2

''250 BİN TON ÜZERİNDE BEKLENTİMİZ VAR''

Demirözü'nde çiftçilik yapan ve şeker pancarı üretimi gerçekleştiren Servet Çiğdem isimli üretici, 250 bin tonunun üzerinde rekolte beklediklerini ifade ederek, "Bölgede şeker pancarı üretimi yapmaktayım. 2018 yılında devletimizin bölgemizde yaptığı barajdan sonra büyük çapta sulu tarıma başladık. Bununla birlikte bölgeye uygun olan şeker pancarı üretimine girdik. Baraj sayesinde tarımda iyi bir ortam oluştu. Şeker pancarında çok ciddi rekolteye ulaştık. Bu sene aşağı yukarı 250 bin ton civarında şeker pancarı beklentimiz var. Şu an pancar hasadına başladık" dedi.

Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor - 3

İklim şartlarının da uygun olmasıyla birlikte şeker pancarında verimin yüksek olacağını kaydeden Vali Eldivan, 50 bin dekar alandan 250 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini vurguladı.

Demirözü'nün verimli topraklarının şeker pancarı için çok uygun bir arazi olduğunu belirten Vali Eldivan, ''Bu sene Bayburt bölgesinde şeker pancarı üretimi, çok yoğun bir şekilde yapıldı. Yaklaşık 50 bin dekar alanda pancar üretimi gerçekleşti. Allah'a çok şükür bu sene havaların da iyi gitmesiyle beraber sulamada da sıkıntı yaşamadık ve rekoltemizde de ciddi bir artış oldu. Bizim tahminimiz şu an 250 bin tonun üzerinde, hasat tamamen bittiğinde 250 bin ton üzerinde rekolteye sahip olacağız. Demirözü Ovası'ndayız, burası toprak yapısı olarak şeker pancarına çok uygun bir arazi. Vatandaşlarımız sayesinde çok ciddi bir gelir elde ediliyor, bununla ilgili gerek il tarım müdürlüğümüz, gerek valiliğimiz, gerek kaymakamlıklarımızın vasıtasıyla vatandaşlarımızın ekim, biçim ve söküm aşamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor - 4

Vali Eldivan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Sulamada başlarda biraz sıkıntı yaşansa da, zaman içerisinde bi aksaklıklar giderilerek Demirözü'ndeki toprakların sulanması için gerekli azami gayret gösterildi. Devlet olarak burada bütün kurumlarımızla beraber iş birliği içinde üretimi iyi bir noktaya getirdik. Hasadın, çiftçilerimize bereketli olmasını, hayırlı olmasını ve güzel kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor - 5

Genel sağlık üzerinde sayısız faydası olan şeker pancarının, kanserli hücreleri azalttığı biliniyor.

Kansızlığa ve hipertansiyona iyi geliyor! Bayburt'ta hasadı başladı: Kanserli hücreleri kapı dışarı ediyor - 6

Kansızlık ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarını da önleyen şeker pancarı, aynı zamanda sindirim sistemi ve mide dostu özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

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