Karbonhidratı kesmek doğru mu? Herkesin bilmesi gerekenler

Karbonhidratlar, vücudun enerji ihtiyacını karşılayan temel besin kaynaklarından biri olarak bilinse de, hangi tür karbonhidratların vücutta nasıl etki yarattığı konusunda farkındalık oluşturulması gerektiği ifade ediliyor. Sağlıklı karbonhidratlar, vücudun düzenli çalışmasına yardımcı olurken, işlenmiş ve rafine karbonhidratların aşırı tüketiminin metabolik bozukluklara yol açabileceği belirtiliyor.



Uzmanlar, karbonhidratları tamamen kesmeden önce hangi türlerinin vücudunuz için faydalı olduğunu bilmeniz gerektiğine vurgu yapıyor.