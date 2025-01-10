Karıncalarla ilgili ilginç araştırma: Düşmanlarını hatırlayıp daha agresif davranıyorlar!
Bilim insanları, karıncaların kötü deneyimlerini hatırlayarak düşmanlarına karşı kin güdebildiğini ve bu nedenle tanıdık rakiplerine karşı daha agresif davrandıklarını keşfetti.
Almanya’daki Freiburg Üniversitesi’nden bilim insanları, karıncaların kötü deneyimlerini hatırlayarak düşmanlarına karşı kin güdebildiğini keşfetti. Araştırmaya göre, karıncalar tanıdık düşmanların kokusunu ayırt ederek daha agresif davranışlar sergiliyor.