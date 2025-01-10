Karıncalarla ilgili ilginç araştırma: Düşmanlarını hatırlayıp daha agresif davranıyorlar!

DÜŞMAN KOKUSUNU SAKLIYORLAR

Karıncalar, kokular sayesinde yuva arkadaşlarını ve yabancıları ayırt etme yeteneğiyle biliniyor. Önceki çalışmalar, karıncaların yakın yuvalardaki komşularına karşı daha saldırgan olduğunu ve ısırma ya da asit püskürtme gibi savunma mekanizmaları kullandığını ortaya koymuştu.

Yeni araştırma, bu davranışların karıncaların kokusal hafızasından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Yani, bir karınca tanıdık bir düşmanın kokusunu alınca saldırganlaşıyor.