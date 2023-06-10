Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?

DAHA POZİTİF BİR ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORSANIZ

Eğer çalıştığınız yerde hem iş yükü hem stres fazlaysa ve bu sizin özel hayatınıza yansıyorsa psikolojik olarak sizi zorlar. Böyle bir durumda oradan ayrılmak ve aynı sektör içerisinde başka bir kuruma geçmek sizin motivasyonunuzu yikseltecektir.