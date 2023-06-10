Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?
İşinizin zamanla rutin hale gelmesi, eski heyecanınızın olmaması sizin için yeni bir karar verme zamanı gelmiş olabileceğinin göstergesidir. Peki kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? İşte detaylar...
MADDİ OLARAK SİZİ TATMİN ETMİYORSA
İş değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri maaş düşüklüğüdür. Eğer siz de gelir dağılımınızı dengeleyemiyor ve maddi olarak sıkıntı yaşıyorsanız iş değiştirme zamanınız gelmiş olabilir.