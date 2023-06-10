Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız?

İşinizin zamanla rutin hale gelmesi, eski heyecanınızın olmaması sizin için yeni bir karar verme zamanı gelmiş olabileceğinin göstergesidir. Peki kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? İşte detaylar...

Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? - 1

MADDİ OLARAK SİZİ TATMİN ETMİYORSA

İş değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri maaş düşüklüğüdür. Eğer siz de gelir dağılımınızı dengeleyemiyor ve maddi olarak sıkıntı yaşıyorsanız iş değiştirme zamanınız gelmiş olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? - 2

POTANSİYELİNİZE ULAŞAMIYORSANIZ

Bazen çalıştığınız kurumda potansiyelinizi ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bu ancak yeni bir yere başladığınızda gerçekleşebilir. Eğer siz de böyle bir durumdaysanız ve bu iş motivasyonunuza yansıyorsa potansiyelinizi ortaya çıkarabileceğiniz bir yere geçmeniz daha doğru olacaktır.

Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? - 3

DAHA POZİTİF BİR ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORSANIZ

Eğer çalıştığınız yerde hem iş yükü hem stres fazlaysa ve bu sizin özel hayatınıza yansıyorsa psikolojik olarak sizi zorlar. Böyle bir durumda oradan ayrılmak ve aynı sektör içerisinde başka bir kuruma geçmek sizin motivasyonunuzu yikseltecektir.

Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? - 4

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTMEK İSTİYORSAN

Kendinizi başka bir işte veya sektörde çalışmayı hayal ederken buluyorsan, bu da sizin için başka bir işarettir. Bu noktada da ilgi alanlarınızı analiz edip doğru bir karar vermeniz önemlidir.

Kariyer değişikliği zamanının geldiğini nasıl anlarsınız? - 5

ÇALIŞMALARINDA BİR AMAÇ YOKSA

Herkesin farklı farklı motivasyon kaynakları olabilir. Ancak bir amaca hizmet etmek, bir hedefe katkıda bulunmak gibi şeyler iş hayatında önemlidir. Eğer siz böyle bir hissiyat içerisinde değilseniz iş değiştirmek size iyi gelebilir.

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