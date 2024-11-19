Kastamonu halkının geçim kaynağı! İsviçre ve Fransa satın almak için sıraya giriyor

''Özellikle 8-10 çeşit mantar başta olmak üzere yine Avrupa’nın başta Almanya, İtalya, Fransa olmak üzere ihracatı yapılmaktadır. Ekonomik gelir kapsamını ve istihdamda düşünülerek mantarın işlenmesi ve mantarın toplanması konusu Kastamonu’nun en önemli gelir kapılarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bizlerde özellikle firmalarımızla ilgili burada yapacakları gerek soğuk hava deposu olsun, gerek mantar işleme üniteleri olsun, hem Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TRDK) tarafından hem de bizlerin Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında gerekli destek ve hibeleri Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem sağlıyor hem de veriyoruz.''