Kastamonu halkının geçim kaynağı! İsviçre ve Fransa satın almak için sıraya giriyor
Kastamonu ormanlarında bol miktarda yetişen ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı haline gelen mantarlar, doğadan toplanarak Avrupa’ya ihracat ediliyor. Kastamonu'da bulunan mantar işleme firmaları tarafından Avrupa ülkelerine yıllık yaklaşık 100 milyon liralık ihracat yapılıyor.
Kastamonu'da sonbaharda etkili olan yağışlar, mantar bolluğu yaşattı. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan mantarlar, Kastamonu'da bulunan firmalarda işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'ya gönderiliyor.