Kaygılı bağlanma kendisini böyle ele veriyor! Uzmanı tek tek anlattı
Çocukluktan yetişkinliğe kadar yaşadığımız pek çok deneyim, kişiliğimizin oluşmasına katkı sağlar. Bu deneyimler, başkalarıyla sağlıklı bağlar ve ilişkiler kurma biçimimize de etki eder. İngiliz psikanalist John Bowlby, çocukluk yıllarında yaşanan bağ eksikliğinin, ilerleyen yaşlarda romantik ilişkilerimize olumsuz yansımalar bırakabileceğini savunuyor.
Bir çocuk, özellikle annesiyle duygusal bağ kurmakta problem yaşarsa, bu genel olarak güvensizlik duygusunun tetiklenmesine yol açabilir.