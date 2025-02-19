Kendi başarını kabullenebiliyor musun? Imposter Sendromu
Başarıya ulaşmak zorlu bir yolculuktur, ancak bu yolculuğun en büyük engellerinden biri bazen kendi içimizden gelir. Imposter Sendromu, bireyin kendi başarılarını kabullenememesi, bunları içselleştiremeyerek dışsal faktörlere bağlamasıdır. Peki, kendi başarılarınızı kabullenebiliyor musunuz? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Başarıya ulaşmak zorlu bir yolculuktur, ancak bu yolculuğun en büyük engellerinden biri bazen kendi içimizden gelir. Hepimiz zaman zaman öz eleştiri yaparız, ancak bazı insanlar başarılarını içselleştiremeyerek kendilerini bir sahtekar gibi hisseder. İşte tam da bu noktada, psikoloji literatüründe 'Imposter Sendromu' olarak adlandırılan durum devreye girer.
IMPOSTER SENDROMU NEDİR?
Imposter Sendromu, bireyin kendi başarılarını kabullenememesi, bunları içselleştiremeyerek dışsal faktörlere bağlamasıdır. "Şanslıydım", "Doğru zamanda doğru yerdeydim" veya "Beni abartıyorlar" gibi düşünceler bu sendromun en belirgin işaretleridir. Birey, ne kadar başarılı olursa olsun, bir gün 'gerçek yüzünün' ortaya çıkacağı ve aslında yeterli olmadığı fark edileceği korkusunu taşır.