Kendi başarını kabullenebiliyor musun? Imposter Sendromu

IMPOSTER SENDROMUNUN NEDENLERİ

Bu sendromun gelişiminde birçok faktör rol oynayabilir:



1.Çocukluk Dönemi ve Aile Faktörleri: Çocuklukta ebeveynlerin aşırı beklentili, mükemmeliyetçi ve eleştirel tutumu bireyin ileriki yaşamında kendi başarılarını sorgulamasına neden olabilir.

2.Kültürel ve Toplumsal Etkiler: Başarı ve yeterlilik konusunda yüksek standartlar belirlenen toplumlarda bireyler, başkalarıyla kıyaslanma baskısını daha yoğun hissedebilir.

3.Psikolojik Eğilimler: Anksiyete, depresyon ve düşük öz-değer algısı gibi faktörler Imposter Sendromu'nu daha da güçlendirebilir.



