Kendinizden başka herkesi düşündüğünüzün 5 işareti: Bilmeniz gereken her şey
En son ne zaman bir isteği geri çevirdiniz? Belki de kendinizi sık sık, başkalarının düşüncelerini ve isteklerini onaylarken buluyor olabilirsiniz. Bu size tanıdık geliyorsa, "insanları memnun etme" davranışında bulunuyor olabilirsiniz. Genellikle nezaket ile insanları memnun etmeyi karıştırırız, ancak bunlar ince bir çizgiyle ayrılmış tamamen farklı iki özelliktir.
"HAYIR" DEMEDE SORUN MU YAŞIYORSUNUZ?
Eğer insanları memnun eden biriyseniz, sürekli olarak bir şeyleri kabul etmenin, hatta kendinizi aşırı yüklemenin bile, altında yatan bir baskıyı kesinlikle hissetmiş olmalısınız. Başkalarını hayal kırıklığına uğratıyormuş gibi hissedebilir veya "hayır" demenin insanları size kızdıracağından korkabilirsiniz. Bu bir alışkanlık haline gelebilir ve zamanla bitkin düşebilirsiniz.