Kendinizin düşmanı haline geldiğinizin 7 işareti: Hayatınıza zarar veriyor olabilirsiniz

6. KONFOR ALANINIZDAN ÇIKMAKTAN KORKMA

Rahatlık alanınızdan çıkmaktan kaçınmak, sizi geride tuttuğunu bildiğinizde bile, hayattaki büyümenizi ve başarınızı sabote etmenin bir yoludur. Başarısızlık veya bilinmeyen korkusunun sizi her gün aynı yerde sıkışıp kalmasına izin vermek, hayattaki büyümenizi engelleyecektir.



7. ONAYLANMA İHTİYACI



Eğer değeriniz başkalarının görüşlerine ve sizin hakkınızdaki onaya bağlıysa, o zaman kesinlikle kendinize zarar veriyorsunuz. Övgülerin peşinden koşmak veya gerçekte kim olduğunuzu bulmak yerine dışarıdan onay istemek, büyümenizi ve hayattaki özgüveninizi engelleyecektir. Unutmayın, gerçek özgüven içeriden gelir ve sizden daha güçlü kimse yoktur.



Bunu bilmeden kendinizi sabote etme tuzağına düşmek kolaydır. Ancak, işaretleri fark ettiğinizde ve kendinize karşı değil, kendiniz üzerinde çalışmayı öğrendiğinizde, hayat sadece tatmin edici değil, aynı zamanda daha anlamlı hale gelir. Sonuçta, değişme gücü içinizdedir.