Kilo vermenin hızlı yolu: Karanfil

Smoothie'lerde karanfil tozu: Smoothie'nizde ½ çay kaşığı öğütülmüş karanfil kullanın. Ek yağ yakma faydaları için muz, yulaf, badem sütü ve tarçınla karıştırın. Karanfiller baharatlı bir tat sağlar ve kan şekerini kontrol etmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur.



Karanfil ve bal: Bu, özellikle tatlı düşkünüyseniz, karanfilleri günlük hayatınıza dahil etmenin harika bir yoludur.

Bir kavanoz bala 10-12 bütün karanfil karıştırın. Lezzetini alması için bir hafta demlenmesini bekleyin. Yoğurt, yulaf üzerine gezdirin veya bitki çayına karıştırın.





