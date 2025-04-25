Kilo vermeye yardımcı: 1 çay kaşığı 3 kat fazla yağ yaktırıyor
Kilo kaybı, yaş, metabolizma, aktivite seviyesi vb. gibi birçok faktöre bağlı olan zahmetli ve karmaşık bir süreçtir. Diyet, kilo kaybının temel unsurlarından biri olmaya devam ederken, doğru olanı takip etmek son derece önemlidir. Ne yediğimize çok dikkat etsek de, genellikle yiyeceklerimizin hazırlanma şeklini ve kilo kaybına yardımcı olmak için eklememiz gereken doğru malzemeleri göz ardı ederiz. Peki, hangi baharatların kilo kaybına yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?
ZERDEÇAL
Antibakteriyel özellikleriyle bilinen bu baharat yağ da yakabilir! Ana aktif maddesi olan kurkumin, vücudunuzdaki ısıyı artırarak vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olur ve bu da metabolizmanızı hızlandırır. Bu sürece termojenez denir.