Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor
Eskişehir'de safran bitkisinin hasadı gerçekleşti. Dünyanın en pahalı baharatlarından olduğu bilinen safran, sayısız sağlık sorununa çare olurken, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.
İşçiler, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan 112 dekarlık tarım arazisine ekilmiş olan safranları sepetlerle topluyor. Daha sonra yine el yordamı ile bitkinin en önemli kısmı olan dişi organları ayıklıyor.