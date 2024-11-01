Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, hasatla ilgili şöyle konuştu:

''Bu güzel nadide çiçekler, doğal olarak da yetişen bir bitkimiz olan safrandır. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde tescili yapıldı. Tüm Türkiye'deki yetiştiriliş alanı itibariyle şu andaki ekiliş alanı sahamız, ülkenin tamamından daha fazla oldu.''