Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor

Eskişehir'de safran bitkisinin hasadı gerçekleşti. Dünyanın en pahalı baharatlarından olduğu bilinen safran, sayısız sağlık sorununa çare olurken, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 1

İşçiler, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan 112 dekarlık tarım arazisine ekilmiş olan safranları sepetlerle topluyor. Daha sonra yine el yordamı ile bitkinin en önemli kısmı olan dişi organları ayıklıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 2

Oldukça zahmetli ve ince işçiliği olan hasatta, 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde ediliyor. Bitki, önce koparılıyor, ayırılıyor, kurutuluyor ve en sonunda pazara arz ediliyor.

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 3

Safranın, kanserden kalp hastalıklarına, diyabetten ruhsal durumun iyileştirilmesine kadar birçok sağlık sorununa fayda sağladığı biliniyor.

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 4

Safrandan yapılan çay, bal, deodorant, krem gibi birçok ürün de hasat etkinliğinde tanıtıldı. Dünyada 500 ton safran üretilirken, bunun 80 kilogramı Türkiye'de üretiliyor. Safranın kilogram fiyatı kalitesine göre, 250 ila 500 bin lira arasında değişiyor.

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 5

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, hasatla ilgili şöyle konuştu:

''Bu güzel nadide çiçekler, doğal olarak da yetişen bir bitkimiz olan safrandır. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde tescili yapıldı. Tüm Türkiye'deki yetiştiriliş alanı itibariyle şu andaki ekiliş alanı sahamız, ülkenin tamamından daha fazla oldu.''

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 6

''Safranın yalnızca dişi organları ve kırmızı renkli olanları çok pahalı olmakla kalmıyor, yaprakları yine reçel olarak hazırlanıp tüketilebiliyor. Aynı zamanda sadece çiçek ve stigma üretimi değil, yumru yani soğan üretiminde de safran tarlasından çiftçilerimiz, bizim burada asla hayal edemeyeceğimiz bir gelir elde edebilecek seviyeye geliyor.''

Kilosu 250 bin liradan başlıyor! Kanserden kalp hastalıklarına kadar derman olmadığı dert yok: Köylüler tek tek elleriyle topluyor - 7

SAFRANIN FAYDALARI

Safran çiçeği faydaları arasında, depresyon belirtilerini hafifletmek, kalp sağlığını desteklemek ve uyku kalitesini artırmak yer alır. Günde 1 buçuk grama kadar safran tüketilmesi güvenlidir. 5 gram ve daha yüksek dozlarda safran tüketimi, toksik etkiler yaratıp zehirlenmeye neden olabilir.

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