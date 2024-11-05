Kilosu 350 liradan satışa sunuldu! ''Herkesin alabileceği bir balık değil''
Sinop’ta balıkçılar tarafından 6 kilogramlık kırlangıç balığı yakalandı. Kilosu 350 TL'den satışa sunulan kırlangıç balığına, halk yoğun ilgi gösterdi.
Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, turuncu görünüşüyle balık tezgâhlarında dikkatleri üzerine çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve farklı olduğunu hissettiren nadide balık, Sinop'ta tezgâhlarda kilogramı 350 liradan satışa sunuldu.