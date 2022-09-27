Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, Milano Moda Haftası'na ünlü İtalyan moda markası Dolce&Gabbana'nın davetlisi olarak katıldı.
Moda Haftası boyunca markanın tasarımlarını giyen Kardashian’ın elbisesi yüzünden yürümediği anlar sosyal medyada komedi malzemesi oldu.
Midi boy gümüş renkte bir elbise giyen yıldız, elbisesinin aşırı dar olmasından dolayı merdivenleri çıkamadı.
Yıldızın arkadaşları, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Kardashian, son çare olarak tüm basamakları tek tek zıplayarak çıkmak zorunda kaldı.
YIldıızın elbisesi de Dolce&Gabbana imzası taşıyor.