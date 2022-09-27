Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar

İtalya'nın moda başkenti Milano'da Moda Haftası'na katılan realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, giydiği elbisenin darlığı yüzünden sosyal medyada espri malzemesi oldu.

Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar - 1

Ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, Milano Moda Haftası'na ünlü İtalyan moda markası Dolce&Gabbana'nın davetlisi olarak katıldı.

Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar - 2

Moda Haftası boyunca markanın tasarımlarını giyen Kardashian’ın elbisesi yüzünden yürümediği anlar sosyal medyada komedi malzemesi oldu.

Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar - 3

ELBİSESİ DAR GELDİ

Midi boy gümüş renkte bir elbise giyen yıldız, elbisesinin aşırı dar olmasından dolayı merdivenleri çıkamadı.

Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar - 4

Yıldızın arkadaşları, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar - 5

Kardashian, son çare olarak tüm basamakları tek tek zıplayarak çıkmak zorunda kaldı.

Kim Kardashian'ın elbisesi yüzünden yürüyemediği anlar - 6

YIldıızın elbisesi de Dolce&Gabbana imzası taşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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