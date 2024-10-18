Kiraları yüksek bulan depremzede esnaf, kendi yaptığı 3 metrekarelik kulübede çalışıyor

''BİR BARAKA KOYUP YÜKSEK FİYAT İSTEDİLER''

Kiraların yüksek olması nedeniyle kendi imkanlarıyla ahşap kulübe yaptığını söyleyen Sabri Yıldırım, "İlkokulu bitirdim, 12 yaşından beri tek bir ustanın yanında çalıştım. Bu adam, hakiki bir çizmeciydi, körüklü çizme yapardı. Biz de ondan güzel bir sanat öğrendik. Kalfa olduktan sonra bir dükkan açtım.

54 yıldır aynı dükkanda çalışıyordum. Deprem olduktan sonra buralar yıkılınca bizim dükkan sahiplerimiz, bir baraka koydular ve yüksek bir fiyat istediler. Biz de bunu kaldıramayacağımızı söyledik. Ben geldim, bir baraka yaptım kendi imkanlarımla, 3 metrekare içerisinde ayakkabı yapıyorum, sökük yapıyorum, çanta yapıyorum. Ayakkabıyı sıfırdan kendim yapıyorum. Zaten benden başka da ayakkabı yapan kişi kalmadı. Osmaniye'de son usta benim" dedi.