Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda

Her yaşta genç görünmenin yolu sofranızdaki besinlerden geçiyor olabilir. Yeni bir araştırma, meyve, sebze ve içeceklerde bulunan bazı doğal bileşenlerin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda - 1

Bilim insanları, sağlıklı ve kaliteli yaşlanmanın anahtarının mutfağınızda saklı olabileceğini söylüyor. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, meyve, sebze ve içeceklerde bulunan bazı doğal bileşenlerin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu Profesörü Dr. Eric Rimm, “Bu bulgular, basit beslenme değişikliklerinin yaşam kalitesine olumlu etkiler sağlayabileceğini gösteriyor,” diyerek, flavonoid açısından zengin gıdaların önemine dikkat çekti.

Meyve, sebze ve bazı bitkilerde doğal olarak bulunan flavonoidler; iltihabı azaltma, kan damarlarını koruma ve kas kütlesini destekleme gibi birçok faydaya sahip. 24 yıl boyunca 62.743 kadın ve 23.687 erkek üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmada, flavonoid tüketimi yüksek olan kadınlarda güçsüzlük riski %15, fiziksel işlev kaybı riski %12 ve zihinsel sorun riski %12 oranında daha düşük bulundu.

İşte uzmanlara göre flavonoid açısından zengin ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan beş temel besin:


N-LIFE HABERLERİ

Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda - 2

1. SİYAH ÇAY

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada , siyah çayın uyanıklığı ve odaklanmayı iyileştirdiği, böylece stresi azalttığı ve depresyon riskini düşürdüğü belirtiliyor. Flavonoidler açısından zengin olan bu içecek, bilişsel performansı artırmaya, hafızayı, hızı ve dikkati geliştirmeye yardımcı oluyor.


Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda - 3

2. KIRMIZI MEYVELER

Elma, üzüm, kiraz ve turunçgiller gibi meyveler, antioksidan bakımından zengin flavonoidler içeriyor. Bu antioksidanlar, serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önlüyor ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor.


Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda - 4

3. BİTTER ÇİKOLATA

National Library of Medicine'de yayınlanan bir araştırma , iki hafta boyunca günde 40 gr bitter çikolata tüketmenin kadınlarda stresi etkili bir şekilde azalttığını belirtiyor. Bu sağlıklı atıştırmalık aynı zamanda flavonoidler açısından da zengindir ve yaşa bağlı düşüşü yavaşlatmaya yardımcı olabilir.


Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda - 5

4. SEBZELER

Sadece meyveler değil, soğan, kara lahana, kereviz, havuç, brokoli ve soya fasulyesi gibi sebzeler de flavonoidlerle doludur. Ayrıca kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olur, kan basıncını düşürerek ve "kötü" kolesterol seviyelerini azaltarak felç riskini azaltır.

Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda - 6

5. TURUNÇGİLLER

Portakal, mandalina ve greyfurt gibi turunçgiller hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de oksidatif stresi azaltarak hücre yaşlanmasını geciktiriyor.

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