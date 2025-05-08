Kırışıklık kremlerinden bile etkili 5 besin: Her yaşta genç cildin sırrı onda

Bilim insanları, sağlıklı ve kaliteli yaşlanmanın anahtarının mutfağınızda saklı olabileceğini söylüyor. The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, meyve, sebze ve içeceklerde bulunan bazı doğal bileşenlerin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.



Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu Profesörü Dr. Eric Rimm, “Bu bulgular, basit beslenme değişikliklerinin yaşam kalitesine olumlu etkiler sağlayabileceğini gösteriyor,” diyerek, flavonoid açısından zengin gıdaların önemine dikkat çekti.



Meyve, sebze ve bazı bitkilerde doğal olarak bulunan flavonoidler; iltihabı azaltma, kan damarlarını koruma ve kas kütlesini destekleme gibi birçok faydaya sahip. 24 yıl boyunca 62.743 kadın ve 23.687 erkek üzerinde yapılan kapsamlı bir çalışmada, flavonoid tüketimi yüksek olan kadınlarda güçsüzlük riski %15, fiziksel işlev kaybı riski %12 ve zihinsel sorun riski %12 oranında daha düşük bulundu.



İşte uzmanlara göre flavonoid açısından zengin ve sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan beş temel besin:





