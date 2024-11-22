Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor

Geçtiğimiz yıl yerli kestane rekoltesindeki düşüklük ve talebe karşılık verebilmek amacıyla Çin'den ucuz fiyata getirilip pazarlarda satılan Çin kestanesi bu kış pazarlarda yok. Çin'de hayvan yemi olarak kullanılırken fiyatındaki düşüklük sebebiyle ithal edilip Türkiye'de pazara çıkan ithal Çin kestanesine bu yıl yerli kestanede yaşanan bolluk sebebiyle ilgi gösterilmiyor.

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 1

Yerli kestane bu yıl rekolte ve fiyat olarak pazarda hem satıcıyı hem de tüketiciyi mutlu ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan kestane pazarda fiyatı en az artan ürünlerden biri oldu. Bu yıl kestane bolluğu sebebiyle fiyatlar ucuz olunca tüketicinin yüzü güldü.

NTVPARA HABERLERİ

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 2

Kış aylarında bolca tüketilen kestane geçtiğimiz yıl en son 180 ila 300 lira arasında satılırken, yeni sezonda 120 ila 250 lira arasında tezgahtaki yerini aldı.

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 3

Pazardaki bir çok üründe fiyatlar artarken bu yıl fiyatı geçen seneye göre daha düşük satılan ürün kestane oldu. Geçtiğimiz sene ucuz olduğu için çok satılan fakat Çin'de hayvan yemi olarak kullanılan Çin kestanesinin bu sene satılmaması bekleniyor.

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 4

Kestanenin geçen seneye göre daha uyguna satıldığını söyleyen Tuzpazarı esnaflarından Orhan Çağlayan, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestane tezgahlara inmeye başladı. Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Geçen yıl 180-300 lira arasındaydı satılırken, bu sene kestanenin bol miktarda olmasından dolayı 120-250 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 5

Vatandaşların kestane alırken dikkat etmesi gereken konuları belirten Çağlayan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar kestane alırken nereden aldıklarına dikkat etmeli. Satıcının devamını getireceğini veya tezgahı her zaman açıp açmadığını kontrol etmeli. Geçen sene cadde köşesi, cami sıkışları gibi yerlerde satılan Çin Kestanesi'nden kaçınılmalı. Vatandaşların pazar gibi sürekli ulaşabileceği yerlerden almalarını tavsiye ediyorum. Tüketicilerin Sarı Aşı, Kara Aşı ve Şekerci cinsi dediğimiz kestaneleri özellikle Kütahya Simav gibi Uludağ'ın çevre vilayetlerinden almalarını öneriyorum.''

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 6

''Tabi satıcının dürüst olup doğrusunu söylemesi gerekiyor. Genelde vatandaşlar kebaplık ve haşlamalık diye soruyor. Bu ayrım yok. Kestane kabuğu açarsa tatlıysa kebaba da haşlamaya da güzel olur. Büyük kestane kebabının yapması güzel olur, küçüğü haşlamaya daha güzel olur.''

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 7

Çin kestanesinin bu sene gelmeyeceğini belirten Çağlayan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çin kestanesi geçen sene vatandaşın baya bir canını yaktı. Bu sene Çin kestanesi çıkmadı, ithalatının yapılmasını da beklemiyoruz. Geçen sene bunu satanlar zarar ettiği için. Bu zamana kadar gelmediğinden bundan sonra da gelmeyeceğini düşünüyoruz.''

Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 8
Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor - 9
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