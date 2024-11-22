Kış gelince pazar tezgahlarında yerini aldı! Kilosu 120 TL'den başlıyor

Çin kestanesinin bu sene gelmeyeceğini belirten Çağlayan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çin kestanesi geçen sene vatandaşın baya bir canını yaktı. Bu sene Çin kestanesi çıkmadı, ithalatının yapılmasını da beklemiyoruz. Geçen sene bunu satanlar zarar ettiği için. Bu zamana kadar gelmediğinden bundan sonra da gelmeyeceğini düşünüyoruz.''