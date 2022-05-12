Kişisel gelişimi desteklemenin 8 yolu

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 10:26
Korku, gelişmenin ve ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biridir. Bir korkunuz varsa onun üzerine gidin ve yenmeye çalışın. Örneğin, topluluk önünde konuşmayla ilgili bir problem yaşıyorsanız kalabalık arkadaş ortamlarına girmeye ve sohbette daha aktif rol almaya çalışın.
Her ne kadar çok klişe olsa da okumak, bilgi dağarcığınızı ve kelime haznenizi geliştirir. Eleştirel düşünme becerileriniz bu sayede daha çok uyarılır. Makale veya kitap okumak için kendinize hedefler koyun.
Kendi başınıza ya da bir kursa katılarak yeni bir beceri kazanmaya çalışın. Bu fiziksel bir beceri olmak zorunda değil, bir konu üzerine derin araştırmalar da yapabilirsiniz. Beyninizi yeni bilgilerler aktif hale getirin.
Yaptığınız bir proje veya ulaştığınız bir projeyle ilgili güvendiğiniz birinden dönüt alın. Bu kişi bir arkadaş, aile üyesi veya bir iş arkadaşı da olabilir. Olumlu dönütü motivasyonunuzu artırmak, eleştirileri ise kendinizi geliştirmek için kullanın.
Size ilham veren insanları izleyin ve onlardan bir şeyler öğrenmeye gayret edin. Bu kişi bir aile üyesi de olabilir, ünlü bir oyuncu da. Sizi geliştirecek özelliklerini örnek alın ve kendinizde de uygulamaya çalışın.
Çoğu insan hem iç dünyaları hem de çevrekeri hakkında farkındalık kazanmak için meditasyona yapıyor. Stres seviyesini azaltmaya da yarayan meditasyon, kişisel gelişiminizde ve hedeflerinize odaklanmanızda büyük bir rol oynayabilir.
Her gün günlük tutmak ve duygularınızı dışa vurmak, kişisel farkındalığınızı kazanmak ve yaşadıklarınızı değerlendirmek için harika bir yöntem olabilir. Sadece sizin okuyabileceğiniz bu günlük, kendiniz hakkında yeni şeyler keşfetmenizi de sağlayabilir.