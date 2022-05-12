Kişisel gelişimi desteklemenin 8 yolu

KORKULARINIZI AŞIN

Korku, gelişmenin ve ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biridir. Bir korkunuz varsa onun üzerine gidin ve yenmeye çalışın. Örneğin, topluluk önünde konuşmayla ilgili bir problem yaşıyorsanız kalabalık arkadaş ortamlarına girmeye ve sohbette daha aktif rol almaya çalışın.





OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANIN





Her ne kadar çok klişe olsa da okumak, bilgi dağarcığınızı ve kelime haznenizi geliştirir. Eleştirel düşünme becerileriniz bu sayede daha çok uyarılır. Makale veya kitap okumak için kendinize hedefler koyun.