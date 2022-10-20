Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları

Giysi dolabınızda çok fazla mı kıyafet var? Kıyafetlerinizin çoğunu giymiyorsanız bunu avantaja çevirmek için satışa çıkarmayı deneyebilirsiniz. İşte kıyafetlerinizi satmanın en kolay yolları...

Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları - 1

SATMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN 

Kıyafetlerinizi satarak kar elde etmek istiyorsanız bahar ve yaz aylarında satış yapmayı deneyin. Havaların ısındığı bu dönemde çoğu kişi yeni kıyafet arayışına giriyor. Hatta kışlık kıyafetlerinizi bu zamanlarda indirimli fiyata satabilir, pek çok kıyafetinizi elden çıkarabilirsiniz.

Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları - 2

TEMİZLİK ŞART

Kıyafetlerinizi satmadan önce yıkayın, gerekirse ütüleyin. Değerini ve albenisi artırmak için daha güzel görünmelerini sağlayın. İlk izlenim her zaman önemlidir.

Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları - 3

KATEGORİLERE AYIRIN

Çok fazla kıyafetiniz olduğunda hangisini satacağınızı karar vermekte zorlanabilirsiniz. Eğer kıyafetlerinizi kategorilere ayırırsanız işiniz kolaylaşacaktır. Bu sayede en çok ne tür ürünlerin daha çok satıldığını da tespit edebilirsiniz.

 

RESMİNİ ÇEKİN

Kıyafetlerinize online olarak satışa çıkarırken elbette resim paylaşmanız gerekiyor. Her kıyafeti farklı açılardan ve iyi bir ışıkta çekmeye çalışın. Bu sayede kıyafetin gerçekte nasıl göründüğünü daha iyi anlayabilirsiniz.

Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları - 4

 AÇIKLAMA YAZIN

Resimlerini çektiğiniz kıyafetlerin altına kısa açıklamalar eklemeyi unutmayın. Nasıl yıkanması gerektiği, kumaş türü vs. gibi detaylar satışınızı kolaylaştırabilir.

 

HIZLI TESLİMAT

Kıyafetlerinizi biri satın aldığı anda hızlı davranın ve kargoya verin. Kıyafetin güvenli bir şekilde ulaşması için paketlemeye dikkat edin.

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