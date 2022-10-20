Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları

SATMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN
Kıyafetlerinizi satarak kar elde etmek istiyorsanız bahar ve yaz aylarında satış yapmayı deneyin. Havaların ısındığı bu dönemde çoğu kişi yeni kıyafet arayışına giriyor. Hatta kışlık kıyafetlerinizi bu zamanlarda indirimli fiyata satabilir, pek çok kıyafetinizi elden çıkarabilirsiniz.
TEMİZLİK ŞART
Kıyafetlerinizi satmadan önce yıkayın, gerekirse ütüleyin. Değerini ve albenisi artırmak için daha güzel görünmelerini sağlayın. İlk izlenim her zaman önemlidir.
KATEGORİLERE AYIRIN
Çok fazla kıyafetiniz olduğunda hangisini satacağınızı karar vermekte zorlanabilirsiniz. Eğer kıyafetlerinizi kategorilere ayırırsanız işiniz kolaylaşacaktır. Bu sayede en çok ne tür ürünlerin daha çok satıldığını da tespit edebilirsiniz.
RESMİNİ ÇEKİN
Kıyafetlerinize online olarak satışa çıkarırken elbette resim paylaşmanız gerekiyor. Her kıyafeti farklı açılardan ve iyi bir ışıkta çekmeye çalışın. Bu sayede kıyafetin gerçekte nasıl göründüğünü daha iyi anlayabilirsiniz.
AÇIKLAMA YAZIN
Resimlerini çektiğiniz kıyafetlerin altına kısa açıklamalar eklemeyi unutmayın. Nasıl yıkanması gerektiği, kumaş türü vs. gibi detaylar satışınızı kolaylaştırabilir.
HIZLI TESLİMAT
Kıyafetlerinizi biri satın aldığı anda hızlı davranın ve kargoya verin. Kıyafetin güvenli bir şekilde ulaşması için paketlemeye dikkat edin.