Kıyafetlerini satmak isteyenlere hayat kurtaran ipuçları

KATEGORİLERE AYIRIN

Çok fazla kıyafetiniz olduğunda hangisini satacağınızı karar vermekte zorlanabilirsiniz. Eğer kıyafetlerinizi kategorilere ayırırsanız işiniz kolaylaşacaktır. Bu sayede en çok ne tür ürünlerin daha çok satıldığını da tespit edebilirsiniz.

RESMİNİ ÇEKİN

Kıyafetlerinize online olarak satışa çıkarırken elbette resim paylaşmanız gerekiyor. Her kıyafeti farklı açılardan ve iyi bir ışıkta çekmeye çalışın. Bu sayede kıyafetin gerçekte nasıl göründüğünü daha iyi anlayabilirsiniz.