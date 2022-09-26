Kokularla modunuzu nasıl değiştirebilirsiniz?

Kokular, modumuzu değiştirmede oldukça etkilidir. Burnumuza gelen bir koku, hatıralarınızı canlandırabilir veya ruh halinizi tamamen değiştirebilir. Kokuların günlük hayatınız üzerindeki etkisinin farkında olmayabilirsiniz ancak tek bir koku tüm modunuzu değiştirebilir.
Kokular, anılarla iç içedir. Bir hatıranız ne kadar güçlüyse o kokunun sizi o an götürmesi de o kadar olasıdır. Eğer size kötü hisler yaşatan veya travma yaratan bir olayı hatırlamak istemiyorsanız, o hatırayla ilgisi olan tüm kokulardan uzak durun.
Elbette kokular, harika anılar da canlandırabilir. Eğer güzel anları hatırlamakta zorlanıyorsanız, o hatıralarla ilişkili kokuları koklayın. Eğer babaannenizi hatırlamak istiyorsanız, onun size çocukken pişirdiği keki yapmayı deneyin.
Bazı sabahlar kötü bir ruh halinde uyanabilirsiniz, bu gayet normal. Kokuları kullanarak bu moddan sıyrılmanız mümkün. Parfümünüzü ille de dışarı çıkarken sıkmak zorunda değilsiniz. En sevdiğiniz parfümü sıkın ve güzel kokarak güne erken başlayın.
Bir ev, içinde yaşayan kişi hakkında çok şey söyler. Eve girdiğiniz anda sizi karşılayan koku, yorgun bir günün ardından tüm modunuzu değiştirebilir. Sevdiğiniz notaları belirlerseniz, ruh halinizi değiştirmeniz bir o kadar kolay olacaktır. Eğer çiçeksi tonlar hoşunuza gidiyorsa, bu notalarda bir oda parfümü edinebilirsiniz.