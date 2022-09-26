Kokularla modunuzu nasıl değiştirebilirsiniz?

ANILAR VE KOKULAR ARASINDAKİ BAĞ

Kokular, anılarla iç içedir. Bir hatıranız ne kadar güçlüyse o kokunun sizi o an götürmesi de o kadar olasıdır. Eğer size kötü hisler yaşatan veya travma yaratan bir olayı hatırlamak istemiyorsanız, o hatırayla ilgisi olan tüm kokulardan uzak durun.

Elbette kokular, harika anılar da canlandırabilir. Eğer güzel anları hatırlamakta zorlanıyorsanız, o hatıralarla ilişkili kokuları koklayın. Eğer babaannenizi hatırlamak istiyorsanız, onun size çocukken pişirdiği keki yapmayı deneyin.